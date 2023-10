Evangelho de hoje, 2ª feira, 23/10/23 (Lc 12, 1321)

Esse conteúdo é apoiado por:

Naquele tempo: Alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: 'Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo.' Jesus respondeu: 'Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens?' E disse-lhes: 'Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens.' E contou-lhes uma parábola: 'A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: 'O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita'. Então resolveu: 'Já sei o que fazer! Vou derrubar meus celeiros e construir maiores; neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: - Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita!' Mas Deus lhe disse: 'Louco! Ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste?' Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus.'

Reflexão - O amor de Deus é o maior tesouro que precisamos cultivar em nós.

A ganância é uma arma que dispara contra o próprio ganancioso, porque, o homem ou a mulher, cobiçosos, têm o coração dirigido pelo desejo de ter sempre mais, de amealhar, de juntar egoisticamente e nunca estão satisfeitos. Quanto mais conseguem possuir, mais e mais lutam para conseguir, entendendo que a sua vida vale pelo peso dos seus bens e não conseguem distinguir a diferença entre prosperidade e ambição. Jesus não condena a prosperidade, a semeadura para produzir mais e ajudar na construção do mundo, mas sim, no querer ter só para si, e regalar-se com o prazer que o dinheiro compra. Por isso, Jesus nos abre os olhos: "Cuidado com todo tipo de ganância!" Precisamos ter em mente, porém, que a ganância e a ambição não estão ligadas somente ao mundo material. Tudo o quanto perseguimos com cupidez e desejamos ter como propriedade nossa se constitui um empecilho para que não sejamos ricos diante de Deus. Deus deseja que o nosso coração seja livre de toda preocupação exagerada com o ter, com o possuir, com o poder e de todo apego material e espiritual. Ele sabe que a nossa alma não descansará em paz se o nosso ideal de vida estiver voltado para a nossa satisfação pessoal e humana. Não sabemos quanto tempo de vida ainda teremos aqui. A nossa alma poderá ser pedida de volta, ainda hoje, e de quem serão os bens que acumulamos? Necessitamos, portanto, ser ávidos do amor de Deus que é o maior tesouro que precisamos cultivar em nós. A riqueza que acumulamos no céu é uma oferenda perfeita que agrada a Deus. No entanto, mesmo esse amor, nós não poderemos guardar somente para nós, porque assim estaremos também sendo interesseiros e gananciosos. Quem ama com o amor que vem do céu é rico diante de Deus e está pronto para retornar à casa do Pai. - Como você tem administrado o tesouro que tem recebido em vida? -Você o guarda só pra si ou tem construído algo que possa estar servindo para elevar o mundo? - O que você tem feito com o Amor de Deus que está no seu coração? – Você encontra alguma outra mensagem neste Evangelho para a sua situação de vida atual?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO