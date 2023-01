Porto do Mucuripe ganha aliado importante, a CMA-CGM

Atenção, exportadores, importadores e operadores portuários do Ceará! A multinacional francesa CMA-CGM, uma das gigantes dos mares do mundo, cujos navios já escalam Pecém, decidiu investir no Porto de Fortaleza, o Mucuripe, onde deverá operar um píer exclusivo para o embarque, principalmente, de frutas.

Para isso, a CMA-GCM está adquirindo três novos e modernos guindastes, um investimento de vários milhões de dólares.

A empresa, que é dona da Mercosul Line, que faz cabotagem ligando o Porto do Pecém aos portos brasileiros e de vários países da América do Sul, é que garante as exportações cearenses para os portos da Europa.

A Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do mundo, com fazendas de produção no Ceará (em Icapuí) e no Rio Grande do Norte (em Mossoró) usa a CMA-CGM para o transporte de sua carga para os destinos europeus.

Uma fonte ligada ao setor marítimo disse à coluna que a decisão da empresa francesa de consolidar sua presença no Porto do Mucuripe terá como consequência a fragilização do Porto de Natal (RN), pelo qual parte das exportações de frutas potiguares vinha sendo escoada para o exterior.



Assim, a CMA-CGM passa a dominar a carga exportadora de frutas do Ceará e do Rio Grande do Norte para a Europa, tanto em Pecém quanto no Mucuripe.



No Pecém, a Hamburg Sud, empresa controlada pela maior companhia mundial de navegação, a gigante dinamarquesa Maersk, mantém sua linha ligando Pecém aos portos dos Estados Unidos e do Canadá.

A Maersk deixou, digamos assim, um pouco de lado o Porto do Pecém e está agora investindo no concorrente porto pernambucano de Suape, de onde tem linhas para os mercados europeu, norte-americano e asiático.

A propósito do Porto do Mucuripe, que é administrado pela Companhia Docas do Ceará (CDC): esta coluna tem a informação de que o ex-prefeito de Quixadá, advogado Hilário Marques, uma das estrelas do PT cearense, está cotado para assumir a presidência da empresa, da qual, aliás, sua mulher, Rachel Marques, também já foi presidente.

A CDC é uma empresa estatal controlada pela União, e sua direção, ao longo da história, foi ocupada ora por técnicos, ora por políticos ou indicados por partidos políticos.