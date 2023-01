Evangelho de hoje 17/01/23 (Mc 2,23-28)

Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: 'Olha! Por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?' Jesus lhes disse: 'Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães.' E acrescentou: 'O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é senhor também do sábado.'

Reflexão – O homem é objeto do Amor de Deus.

Sabiamente Jesus permitiu aos seus discípulos que arrancassem espigas em dia de sábado e infringissem a lei porque eles estavam com fome. Assim, Ele quis nos ensinar que a caridade é a lei primeira nas ações da nossa vida. Temos tendência a nos apegar aos preceitos e às regras e não percebemos que estamos sendo injustos e infratores da Lei de Deus, porque nos limitamos às leis do mundo. O homem é objeto do Amor de Deus, portanto, dizer que “o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado” significa dizer que a nossa sobrevivência e a caridade conosco mesmos (as) estão acima das normas que apesar de estabelecidas para o homem, muitas vezes se voltam contra ele próprio. No entanto, se queremos ter algo para dar, precisamos nos abastecer, pois, como podemos amar ao nosso próximo se não amamos a nós mesmos (as)? Como podemos alimentar o próximo se não tivermos o alimento para dar? Não poderemos dar força aos nossos irmãos e irmãs se nós mesmos (as) estivermos fracos (as). - Você também é como os fariseus que punham as regras acima da caridade? – Você se admira quando alguém quebra o protocolo para ajudar a si mesmo ou a alguém? – O que você aprendeu mais com esse Evangelho?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO