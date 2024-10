Por unanimidade, CDL elege Guilherme Rolim o 'Lojista do Ano'

Guilherme Rolim foi eleito nesta segunda-feira, 14, Lojista do Ano 2024. A eleição foi pela unanimidade dos 18 integrantes da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Aos 34 anos, comandando a gestão da rede de lojas C. Rolim Confecções, ele é o mais jovem empresário da história do prêmio a recebê-lo. O troféu Lojista do Ano foi instituído em 1980 pelo seu avô paterno Clóvis Rolim, que na época presidia a CDL.

Guilherme Rolim é bisneto de lojista (Pio Rodrigues, fundador da Casa Pio, seu bisavô materno), neto de lojista e filho de lojista, como lembra seu pai, o empresário Pio Rodrigues Neto, que presidiu a CDL e é um dos líderes do comércio varejista do Ceará. Guilherme é quinto membro da família Rolim a receber o troféu. Antes dele, receberam-no o patriarca Clóvis Rolim e seus filhos Pio, Clóvis Júnior e Clóvis Neto.

A votação para a eleição do Lojista do Ano começou há duas semanas. Os associados da CDL Fortaleza – como anualmente o fazem – indicaram os seus candidatos. Os cinco mais votados foram submetidos à apreciação da diretoria da entidade, que hoje decidiu por 18 votos a zero pela escolha de Guilherme Rolim.

Sua eleição coincide com a celebração dos 70 anos de fundação da C. Rolim, que hoje é uma rede com 13 lojas espalhadas, estrategicamente, em Fortaleza e cidades de sua Região Metropolitana.

O Troféu de Lojista do Ano será entregue no dia 12 de dezembro em festa no La Maison, nas dunas da Praia do Futuro.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, disse à coluna que a escolha unânime de Guilherme Rolim é o reconhecimento da liderança do setor do varejo a um dos grandes e jovens talentos que tem o comércio de Fortaleza.

Cavalcante destacou as “extraordinárias qualidades de gestor” que tem o eleito, apontando como prova as profundas mudanças que ele empreendeu desde que assumiu o comando da C. Rolim Confecções, cujas lojas ganharam novo “lay out” e nova logomarca “e inauguraram um novo círculo de relação com seus clientes”.