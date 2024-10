Ibef elege finalistas do Prêmio Equilibrista 2024

Os executivos Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pague Menos; Bruno Girão, CEO da Alvoar Lácteos; e Mário Araripe, sócio fundador da Casa dos Ventos Energias Renováveis, são os finalistas do Prêmio Equilibrista 2024, escolhidos, por meio de votação, pelos associados do capítulo cearense do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – o IBEF-CE.

Os três nomes seguem agora para votação em segundo turno.

Considerado um dos principais reconhecimentos do setor financeiro no estado, o Prêmio Equilibrista simboliza a busca pela excelência e pelo equilíbrio na condução dos negócios.

A cerimônia de entrega será realizada no dia 19 de novembro, às 19h, no Hotel Gran Marquise.

Além do tradicional troféu Equilibrista, a premiação também irá reconhecer a Empresa Padrão do ano, já escolhida em votação. A eleita foi a Solar Coca Cola, empresa destaque de 2024 em gestão e resultados.



Como novidade, o Prêmio Equilibrista também homenageará o Executivo de Finanças de 2024 com o Prêmio Executivo de Finanças do Ano.

Os finalistas são Aderson Uchoa, CFO da Solar Coca Cola; Luciane Sallas, diretora-executiva de M Dias Branco; e Danísio Barbosa, CFO da 3 Corações. Os três seguem para votação em segundo turno.