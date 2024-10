Marquise Ambiental participa do Outubro Rosa e Novembro Azul

Em busca de sensibilizar a população das cidades onde atua sobre a importância de medidas preventivas para a manutenção da saúde e do bem-estar, a Marquise Ambiental, que integra o Grupo Marquise, engaja-se, mais uma vez, nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.

A empresa uniu de novo as duas ações em um esforço coletivo em prol da saúde da população e também de seus colaboradores. Durante os meses de outubro e novembro, com a campanha "Cores da vida", parte dos caminhões de coleta de resíduos da Ecofor circulam pela cidade com as cores rosa e azul para chamar a atenção sobre os cuidados com o câncer de mama e o de próstata.

Além da mudança de aparência dos caminhões, a Ecofor, ao longo dos dois meses, promove ações para envolver seus colaboradores e conscientizá-los sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce das doenças.

Palestras educacionais, distribuição de informativos detalhados e programas de incentivo à saúde fazem parte das iniciativas internas da empresa.

“Promovemos essas ações porque acreditamos que a prevenção é fundamental para a saúde e o bem-estar, e queremos estimular a sociedade para que fique atenta a isso”, como disse Paulo Studart, diretor da Marquise Ambiental.

A campanha faz para das iniciativas desenvolvidas pelo Grupo Marquise e demonstra o compromisso da companhia com a saúde e o bem-estar da sociedade.

“Unimos as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul em uma jornada integrada para que essas cores juntas sejam a lembrança de buscarmos uma vida saudável, plena e com bem-estar”, acrescentou Studart.