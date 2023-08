Plano de recuperação das estradas cearenses do leite é de Zuza

Este conteúdo é apoiado por:

Foi o consultor em agropecuária Zuza de Oliveira quem elaborou e entregou ao governador Elmano de Freitas o plano de restauração das estradas vicinais dos municípios do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe, que concentram a maior bacia leiteira do Estado.

Durante o discurso que pronunciou no ato de inauguração da fábrica de leite em pó da Alvoar (antiga Betânia Lácteos) em Morada Nova, na sexta-feira passada, o governador referiu-se, elogiosamente, ao trabalho do consultor, que, conhecendo na palma da mão a agricultura e a pecuária cearenses, foi minucioso e detalhista na identificação, na localização e na medição quilométrica de cada trecho de estrada a ser recuperado.

“É por essas pequenas rodovias carroçáveis que se transportada mais da metade do leite produzido no Ceará”, como revelou o próprio Elmano de Freitas com base no plano e nas estatísticas de Zuza de Oliveira.

Esta coluna aproveita o tema para transmitir a informação de que as lideranças agropecuaristas do Ceará estão entusiasmadas com a gestão do governador Elmano de Freitas.

“Ele já fez, em oito meses, mais do que Camilo Santana fez em oito anos, principalmente na área da carcinicultura”, como disse ontem à coluna um grande criador de camarão.

Um pecuarista, também de grande porte, confirmou o mesmo sentimento, ao qual somou um prognóstico:

“Se continuar assim, praticando as boas intenções que ele mesmo tem anunciado, Elmano poderá passar à histórica como o maior governador para o agro cearense”.

Rita Granjeiro, que comanda a Fazenda Granjeiro, grande produtora de coco, água de coco e feijão verde na região de Paraipaba, faz questão de destacar “a boa vontade e a disposição do governador de prestigiar os eventos da agropecuária”, ressaltando as medidas recentemente tomadas por ele para desburocratizar a carcinicultura e para isentar do ICMS 100% da cadeia produtiva do leite, “providências que revelam sua boa identidade com o nosso setor, o que não surpreende, porque ele mesmo, como seu pai, tem origem na agricultura”.

Do ponto de vista de quem acompanha os atos e os fatos ligados à economia do Ceará, o que se observa hoje é, digamos assim, o perfeito alinhamento da indústria e da agropecuária com o Governo do Estado. E vice-versa.

“Na minha opinião, é a primeira vez que há esse alinhamento, cujo objetivo comum é o de acelerar o crescimento econômico e social do Ceará”, disse o empresário Gentil Linhares, criador e beneficiador de pescados, incluindo a tilápia, e agora entrando na atividade agropecuária, com fazenda de produção na zona rural de Quixadá.



No último sábado, também em Morada Nova, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, disse com todas as letras – para um auditório lotado por três mil produtores rurais do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central – que o governador Elmano de Freitas “tem ouvido e ajudado a indústria, tem andado ao nosso lado”.

E, para completar, o presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse no Encontro de Produtores Rurais, no último sábado, que o medo que ele tinha da gestão petista de Elmano de Freitas “já passou, e faz tempo”.