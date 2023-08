BNB abrirá amanhã sua nova agência em Itapipoca

Este conteúdo é apoiado por:

Com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, o Banco do Nordeste inaugurará amanhã, quarta-feira, 30, às 17h30, as novas instalações de sua agência na cidade de Itapipoca.

Ao evento estará presente, também, a superintendente do BNB, no Ceará, Eliane Brasil.

A agência de Itapipoca, na região Norte do estado, passará a funcionar nas novas instalações, no centro da cidade, depois de 43 anos operando no antigo prédio. Os 35 funcionários e os terceirizados agora atuam em instalações modernas, cumprindo todos os requisitos de acessibilidade.

Provido de plataforma elevatória e padrão construtivo condizente com o exigido pelo Banco do Nordeste, o novo prédio possui rede de cabeamento estruturado atualizada, que garante o melhor desempenho na comunicação de dados e voz; sistema de ar condicionado moderno e econômico; iluminação eficiente; sistema de combate a incêndio; além de mobiliário ergonômico; layout planejado para facilitar o fluxo das atividades e oferecer melhor interação entre os colaboradores e clientes.

A superintendente Eliane Brasil conta que a nova unidade era um desejo de toda a equipe. “O Banco desenvolveu esforços no sentido de oferecer um ambiente confortável e funcional para nossos clientes, de modo que a equipe local possa prestar o melhor atendimento e promover a imagem do Banco no município e na Região", disse ela.

A nova agência ocupa um prédio comercial de dois pavimentos, com área de 320,35 m², no piso térreo, e de 232,22 m² no pavimento superior, totalizando 552,57 m² de área construída.

O processo de escolha do imóvel para locação se deu mediante chamamento público, seguindo o modelo built to suit.

Por este tipo de contrato, adotado pelo BNB desde 2012, cabe ao locador, também chamado de investidor, a entrega do espaço em condições de utilização, restando ao Banco o fornecimento de móveis e equipamentos de acordo com o cronograma da obra, sendo sua instalação também realizada pelo proprietário do imóvel.

O contrato de locação foi firmado pelo prazo de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período.