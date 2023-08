Sedet promoverá Agrossetores em setembro no Centro de Eventos

Este conteúdo é apoiado por:

Vem aí, nos dias 26 e 27 do próximo mês de setembro, mais um Agrossetores, seminário técnico e tecnológico que reunirá todas as Câmaras Setoriais vinculadas à Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado (Sedet).

Coordenado pela Prática, de Enid Câmara, ele será realizado no Centro de Eventos do Ceará e terá 14 estandes que serão ocupados por empresas da agropecuária, da indústria e do comércio, cujos produtos serão expostos durante os dois dias do seminário.

O Agrossetores é um ambiente de transmissão do conhecimento sobre inovação tecnológica e novos mercados, de interesse das diferentes áreas da atividade econômica. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é um dos patrocinadores do evento.

Enid Câmara, que ontem se reuniu com um grupo de empresários da agropecuária, revelou que das 15 Câmaras Setoriais existentes e em funcionamento, 12 são ligadas direta ou, indiretamente ao agronegócio, como a de Logística, razão pela qual o Agrossetores terá uma forte presença de empresas da economia primária estadual.