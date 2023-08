A indústria e a agropecuária do Ceará estão empoderados

Este conteúdo é apoiado por:

Se havia alguma dúvida sobre o empoderamento das entidades cearenses da indústria e da agropecuária, ela foi jogada para escanteio no sábado, 26, em Morada Nova, no II Encontro de Produtores Rurais do Ceará.

Sob o calor de 38 graus centígrados e o olhar e o aplauso de três mil pessoas, entre as quais altos funcionários do governo estadual, o evento reuniu a cúpula das federações das Indústrias (Fiec) e da Agricultura (Faec) para a reafirmação dos seus objetivos comuns pelo desenvolvimento econômico e social do estado.

Anfitrião do encontro, o presidente da Faec, Amílcar Silveira, saudou seu colega da Fiec, Ricardo Cavalcante, que se acompanhou de três dos seus antecessores – Beto Studart, Fernando Cirino e Jorge Parente.

Os industriais – que já haviam participado do I Encontro em maio na cidade de Quixeramobim – impressionaram-se, novamente, com o tamanho e a organização da assembleia dos produtores rurais.

Falando de improviso, o presidente da Faec – que na véspera vira e ouvira na inauguração da fábrica de leite condensado da Alvoar, na mesma Morada Nova, o governador Elmano de Freitas anunciar a isenção do ICSM para toda a cadeia produtiva do leite – Amílcar Silveira foi franco e direto ao dizer o seguinte, dirigindo-se ao prefeito do município, José Wanderley Nogueira, do PT:

“Wanderley, aquele medo que eu tinha do governador Elmano já passou, e faz tempo”, arrancando risos e aplausos do auditório.

Em seguida, Silveira destacou algumas atitudes do governador do Estado em favor da agropecuária, como a promessa de executar um plano de recuperação das estradas vicinais dos municípios do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe, onde se concentra a maior bacia leiteira do Ceará.

E disse que a Faec tem um só objetivo: “Lutar pelo interesse do produtor rural”.

Em seguida, provocou os industriais presentes. Dirigindo-se ao presidente da Fiec, ele disse – sem entrar em detalhes -- que o setor produtivo, que já está unido sob a mesma bandeira, precisa de “posicionar-se”.

E teceu elogios ao trabalho do secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, e ao secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, por iniciativa dos quais foi elaborado e assinado, durante o evento, um protocolo que facilita e desburocratiza a relação dos municípios com o governo estadual.

Aguardado com certa ansiedade pelos agropecuaristas, o discurso do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, ratificou a boa expectativa. Ele iniciou sua fala dizendo que a “agropecuária produz e a indústria transforma”, e por esta razão os dois setores da economia cearense “estão juntos e continuarão juntos”.

Depois, passou a elogiar Amílcar Silveira, “que feze segue fazendo uma grande transformação na Faec”, referindo-se “à sua impressionante capacidade de aglutinação, à quantidade de entregas que você consegue com o apoio de toda a sua diretoria e de todo o corpo técnico da Faec e do Senar”.

Cavalcante também citou a capacidade de Amílcar Silveira “de agregar todas as entidades de classe, para que possamos, de mãos dadas, continuar esse trabalho”.

Ricardo Cavalcante disse, ainda, que a Fiec, o Senai, o Sesi, o IEL estão à disposição dos produtores rurais, lembrando que as duas federações já desenvolvem alguns trabalhos conjuntos no Observatório da Indústria.

E disse, também, que os mais de 200 laboratórios técnicos e tecnológicos do Sistema Fiec/Senai estão, igualmente, franqueados para os laticínios, a pesca e os alimentos produzidos pela agropecuária.

“Esses laboratórios estão à disposição de vocês, produtores rurais, para que possam fazer suas pesquisas”, acrescentou o presidente da Fiec, que elogiou os depoimentos – exibidos antes em vídeos – de vários produtores rurais, cuja vida e cuja atividade mudaram para melhor por causa da assistência técnica prestada pelos agentes do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Ricardo Cavalcante afirmou que indústria está de mãos dadas com a agropecuária “para que, juntos, possamos cobrar hoje o de que precisaremos para o futuro”. Ele teve palavras de elogios ao secretário Salmito Filho e ao governador Elmano de Freitas, “que tem ouvido e ajudado a indústria, tem andado ao nosso lado”.

Concluindo, o presidente da Fiec agradeceu o convite da Faec para estar presente ao II Encontro de Produtores Rurais do Ceará, e prometeu que comparecerá, sempre que convidado, a todos os eventos da agropecuária.