Evangelho de hoje, 28/08/23 (Mt 23, 13-22)

Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o Reino dos Céus aos homens. Vós porém não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Aí de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: 'Se alguém jura pelo Templo, não vale; mas, se alguém jura pelo ouro do Templo, então vale!' Insensatos e cegos! O que vale mais: o ouro ou o Templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: 'Se alguém jura pelo altar, não vale; mas, se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale!' Cegos! O que vale mais: a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo Templo, jura por ele e por Deus que habita no Templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado.

Reflexão – Podemos ser também guias insensatos e cegos!

Neste Evangelho Jesus abre os olhos de todos os que se propõem a difundir o reino de Deus, mas agem com hipocrisia e discriminação. Assim, Ele admoesta aos guias, aquelas pessoas que estão à frente dos projetos de edificação do reino, porém, estão longe de fazer a vontade de Deus e não usam de misericórdia. Nós também podemos avaliar se somos guias cegos quando queremos atrair alguém para seguir a Jesus e depois que o conseguimos pomos obstáculos para o seu crescimento espiritual por causa dos formalismos, das leis e de outras invenções. Quando dizemos que somos evangelizadores e anunciadores da Palavra de Deus, no entanto, impedimos que as pessoas assumam papel importante na edificação do reino de Deus porque não queremos perder a posição. Esquecemos o que é mais importante, o que é essencial e nos apegamos ao secundário. O essencial é o amor, é o acolhimento, é a misericórdia. Por isso, precisamos estar atentos quanto às nossas atitudes com os que se convertem ao reino de Deus. Assim como os fariseus e os mestres da lei, nós podemos estar fechando o reino de Deus para os que estão iniciando, com a nossa vaidade, orgulho, inveja e egoísmo. Assim fazendo, seremos os mais dignos da ira de Deus e seremos apelidados também de “guias cegos e insensatos”. - Qual seria a atitude que nós poderíamos tomar e que fecharia o reino de Deus para as outras pessoas? – Você sabe compreender o erro das pessoas quando elas estão no início da caminhada? – Você gosta de censurar as outras pessoas? – Você que tem mais algum tempo de caminhada se sente superior àqueles que estão chegando?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO