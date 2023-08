Pinheiro abre supermercado na Praia do Preá, meca mundial do Kitesurf

Este conteúdo é apoiado por:

Atenção! Observem a quantas anda o desenvolvimento econômico e social do Ceará, principalmente na área do turismo!



A rede cearense Supermercado Pinheiro inaugurará sua 23ª loja, e para isto abriu inscrições para a contratação de mais de 100 pessoas para o seu corpo de funcionários.

A loja está instalada na geografia do município de Cruz, mais precisamente na Praia do Preá, no Litoral Norte do estado, em cuja área está localizado o melhor e mais importante centro mundial para a prática do kitesurf.

Trata-se de um esporte praticado por empresários e executivos de empresa do mundo todo, principalmente da Europa. São pessoas de alta renda.

A Praia do Preá é hoje um dos mais visitados pontos turísticos do Ceará, e é lá que o Supermercado Pinheiro abrirá, nos próximos dias, uma loja.

O kite surf transformou a paisagem e a vida dos cearenses que vivem nas praias do Norte, onde estão alguns dos melhores hotéis do estado, com ocupação permanente beirando os 100%, e poucos cearenses sabem disso.