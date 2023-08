Hidrogênio Verde: EDF Renewables assina Memorando de Entendimento

Este conteúdo é apoiado por:

Mais uma empresa celebra Memorando de Entendimento (MOU, na sigla em inglês) com o Governo do Ceará para a implantação de unidade de produção do Hidrogênio Verde no Pecém. Nesta quarta-feira, foi a vez da EDF Renewables.

A cerimônia de assinatura realizou-se no Palácio da Abolição e foi presidida pelo secretário-hefe da Casa Civil, Max Quitino, representando o governador Elmano de Freitas, que está em Brasília.

O objetivo do MOU é impulsionar a cadeia produtiva do Hidrogênio Verde no Ceará, alinhando-se à meta do grupo empresarial, que pretende alcançar 3 GW de eletrolisadores instalados mundialmente até 2030, uma parte dos quais em Pecém.

Presente do evento, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, destacou o papel de relevância assumido pelo Governo do Ceará na geração de energias renováveis e na produção do Hidrogênio Verde (H2V).

“Nosso estado é líder na corrida pelo H2V, construindo um legado que transcende o presente e projeta-se no futuro. Saúdo a formalização do novo memorando com grande satisfação. Essa aliança é uma oportunidade única para expandir horizontes, ultrapassando limites. Estamos diante de uma revolução energética no Brasil com impacto global. A Fiec coloca-se à disposição para apoiar, facilitar e colaborar, conectando-se à Associação Nordeste Forte e à Federação Nacional da Indústria (CNI), enriquecendo nossa rede", disse Ricardo Cavalcante.

Por sua vez, o secretário Max Quintino declarou que o novoMOU representa mais um ganho para o estado.

"A transição energética no Ceará é de vital importância para nós, e ter parceiros como a EDF Renewables Brasil participando desse esforço, somando-se a essa causa, é extremamente fortalecedor", disse ele.

Com base no Memorando, a EDF Renewables Brasil tem a intenção de conduzir estudos aprofundados e avaliar a viabilidade da construção de uma unidade industrial para a geração do Hidrogênio Verde, possibilitando, inclusive, uma estreita colaboração com instituições acadêmicas locais,l acentuou Quintino.

Por sua vez, o CEO da EDGF Renewables, André Salgado, ressaltou que as fontes de energia renovável e a produção do H2V são aplicáveis “tanto para suprir a demanda interna, quanto para explorar as diversas possibilidades industriais do país”.

Ele disse, ainda, que a meta da EDF Renewables é gerar a energia essencial para a produção do Hidrogênio Verde.

Sobre esse tema, o presidente da Fiec informou que mais de 80 mil pessoas serão capacitadas, por meio do Senai Ceará nos próximos anos com objetivo de fortalecer os projetos de geração de energias renováveis no Ceará.

"Para reduzir a possibilidade de importação de mão de obra de outros estados ou até estrangeira, fechamos parceria com a GIZ, agência de desenvolvimento do governo alemão, e com outras empresas do setor", revelou Ricardo Cavalcante.

Presente no país desde 2015, a EDF Renewables do Brasil é uma das líderes do setor de energia renovável, somando mais de 1,8 GW em projetos de energia solar e eólica na Bahia, Minas Gerais e Paraíba.

A EDF Renewables é uma empresa global de energia que desenvolve, constrói e opera usinas de energia renovável. Atuando como um ator-chave na transição energética global, a EDF Renewables implementa, dentro do Grupo EDF, projetos competitivos, responsáveis e com geração de valor.