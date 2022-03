Petrobras recolheu R$ 2,3 bilhões em ICMS no Ceará

Em 2021, a Petrobras recolheu R$ 2,3 bilhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Ceará.

Essa contribuição da estatal equivaleu a 14,4% de tudo o que este Estado arrecadou de ICMS no ano passado, com um detalhe: o produto dessa receita foi 53% maior do que os R$ 1,5 bilhão recolhidos em 2020.

Esta informação consta do Relatório Fiscal da Petrobras, que foi divulgado na semana passada.

No exercício de 2021, a Petrobras recolheu R$ 93,5 bilhões em ICMS em todo o país, valor que representa um aumento de 43% sobre os R$ 65,5 bilhões recolhidos no exercício anterior de 2020.