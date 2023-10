Petrobras bate recorde de produção e seu valor de mercado chega a R$ 500 bi

Esse conteúdo é apoiado por:

Ontem, terça-feira, 17, no começo da manhã, antes da abertura das operações da Bolsa de Valotres, a Petrobras publicou um Fato Relevante, no qual anunciou que bateu, no período julho-agosto-setembro, o recorde trimestral de produção operada de óleo e gás, alcançando a marca de 3 milhões 980 mil barris, 7,8% a mais do que a produção do segundo trimestre.

Além disso, a Petrobras alcançou o recorde mensal de produção operada em setembro, com o volume de 4,1 milhões de barris, ou seja, 6,8% superior ao registrado no mês anterior de agosto.

Resultado: as ações da empresa subiram ao longo do dia no pregão da Bolsa B3, fechando com alta de 2,70.

Antes, por uma rede social, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates anunciou, com alegria, que o valor de mercado da estatal alcançou R$ 500 bilhões.