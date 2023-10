Pague Menos adere ao Outubro Rosa e ao combate ao câncer de mama

Esse conteúdo é apoiado por:

Marcado pelo movimento internacional conhecido como Outubro Rosa, este mês tem como foco a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Neste contexto, a rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma segue implementando diversas iniciativas voltadas à disseminação de informações e orientações tanto para seus funcionários quanto para seus clientes, em alinhamento com a campanha global de combate ao câncer de mama.



Em todas as suas mais de 1.600 lojas da Pague Menos e da Extrafarma, a rede está oferecendo promoções direcionadas às mulheres pertencentes aos grupos de risco. Essas promoções incluem exames específicos que auxiliam no acompanhamento, monitoramento e na identificação precoce de possíveis problemas de saúde.

Os seguintes pacotes também estarão disponíveis: Em relação às ativações voltadas aos colaboradores, durante todo o mês, haverá palestras sobre "A Importância do Autocuidado na Prevenção do Câncer de Mama”.

Além disso, será promovida uma roda de conversa com os líderes sobre “A liderança como um exemplo de vida plena na prática”, e, também, serão promovidas palestras sobre o mesmo tema nos centros de distribuição, em parceria com instituições de ensino.

"Na Pague Menos, identificamos o Outubro Rosa como uma oportunidade crucial para unir esforços em prol da prevenção. Somos um Hub completo de saúde, e nossa missão é difundir informações essenciais para a prevenção de uma doença que afeta tantas famílias. Estamos comprometidos em embarcar nessa jornada ao lado de nossos colaboradores e de toda a população brasileira. Atualmente, possuímos o maior canal no YouTube voltado para o segmento de saúde, repleto de informações valiosas, ministradas por especialistas e, por isto, a nossa missão continua sendo disseminar conceitos e tópicos relacionados ao tema", como diz Fabiana Sousa, coordenadora de Saúde e Bem-estar da Pague Menos e Extrafarma.