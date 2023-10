Cearense Brisanet já atende a 1,2 milhão de consumidores no Nordeste

Esse conteúdo é apoiado por:

Informa a Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste: neste mês de outubro, a empresa celebra 25 anos de exitosa atividade, sendo hoje uma das principais provedoras de serviços de telecomunicações do país.

A Brisanet acaba de divulgar relatório que apresenta os resultados de setembro de 2023 para os seus investidores.

Ao final do nono mês do ano, a Companhia atendia a 1.256.676 clientes em todos os nove estados da região Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí, Sergipe, Maranhão e Bahia – com uma infraestrutura de rede de fibra óptica passando em frente de sete milhões de domicílios em 158 cidades.

O crescimento orgânico da base de clientes em setembro foi de 13,8 mil, destacando a preferência dos consumidores pela qualidade e confiabilidade dos serviços da Brisanet.

A Empresa, com sede em Pereiro, no sertão cearense, e fundada e dirigida pelo autodidata José Roberto Nogueira, reafirma sua meta: atender a 1,3 milhão de clientes até o final deste ano de 2023.

A Brisanet continua a expandir sua presença nas capitais e regiões metropolitanas, alcançando market share entre 50% e 70% em Natal, Maceió e João Pessoa, e acima de 20% em Fortaleza.

Em Teresina e Aracaju, onde a empresa entrou no segundo semestre de 2021, o share já está acima de 15% na capital do Piauí e acima de 20% na capital de Sergipe (números de agosto passado).

No entanto, a Brisanet sinaliza no relatório que, até o final de 2023, o ritmo de expansão mensal será reduzido, já que a empresa priorizará a expansão da infraestrutura no negócio móvel 4G/5G.