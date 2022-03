Peru e fundo holandês querem cultivar e exportar Mirtilo na Ibiapaba

Exclusivo: Uma empresa peruana e um fundo de investimentos holandês estão interessados em desenvolver projetos de produção de Mirtilo, também chamado de Blueberry, na Chapada da Ibiapaba, no Noroeste do Ceará, bem na divisa com o Piauí. Em Ubajara, foi colhida, há um mês, a primeira safra cearense de Mirtilo, cultivada em uma área piloto de apenas 700 m², com resultados excelentes na produtividade.

Esta informação, transmitida a esta coluna pelo agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômica do Estado do Ceará (Sedet), chegou com o seguinte e importante detalhe:

“Os holandeses, que já conheceram a Ibiapaba, disseram-me que as condições de produtividade naquela região cearense são melhores do que as do Peru, que é o maior produtor mundial de Mirtilo”, revelou o secretário.

No Peru, essa produtividade é de 20 toneladas por hectare.

Sílvio Carlos Ribeiro está desde terça-feira, 8, em Lima, no Peru, onde participou, na quarta-feira e ontem, do Congresso Internacional do Blueberry, evento que reuniu na capital peruana produtores e técnicos em Mirtilo de várias partes do mundo.



O Peru exporta, anualmente, o equivalente a US$ 1,2 bilhão em Mirtilo, sendo a Europa e os Estados Unidos os principais importadores e consumidores.



O Mirtilo é uma pequena fruta de cor azulada, cujo nome científico é Vaccinium myrtillus L. Ela é uma das fontes naturais mais ricas de antocianinas, substâncias que possuem efeito anti-inflamatório e ajudam na prevenção do câncer. Também pode melhorar os índices de colesterol e açúcar no sangue.

Ainda de acordo com o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, diretores da peruana Inkas Berry, uma das grandes produtoras peruanas de Mirtilo, confirmaram que seus técnicos e executivos estarão no Ceará no próximo mês de maio. Eles virão com o objetivo de conhecer a região da Ibiapaba, seu clima, seu solo, sua disponibilidade de água e sua pluviometria (o Mirtilo produz, também, em sequeiro, mas necessita de boas chuvas, que, na região da Ibiapaba, sempre se registram).

Ontem, Sílvio Carlos Ribeiro reuniu-se em Lima com diretores da Hortifut, maior produtora mundial de Mirtilo, aos quais fez o que chamou de “apresentação do Ceará e de suas potencialidades econômicas” – que é um vídeo produzido pelo Governo do Estado que, constantemente atualizado, mostra imagens da infraestrutura cearense.

“Eles gostaram do que viram e demonstraram interesse em visitar a Ibiapaba, que tem todas as condições de produzir Mirtilo em grande escala”, salientou o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, que visitará, segunda-feira, 14, a fazenda de produção da Hortifrut, que se localiza em Trujillo, na província de mesmo nome no Departamento de La Libertad, no Norte peruano.

O secretário Sílvio Carlos Ribeiro está em Lima acompanhado do também agrônomo Erildo Pontes, coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Agronegócio da Sedet.

LINHARES: DA ABIH À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Eleito e reeleito presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), o cearense Manoel Cardoso Linhares decidiu entrar na política.

Aceitando o que ele diz ter sido “uma convocação” do presidente Jair Bolsonaro, Linhares, que faz muito boa administração à frente da ABIH, disputará uma vaga de deputado federal, “representando o meu querido Ceará”, disse ele em mensagem postada nas redes sociais.

“O Presidente me deu a missão, e eu aceitei”, acrescentou ele.

Falta, agora, para Manoel Linhares o principal: combinar com os russos do eleitorado.

É CAMPEÃO! O ELMO É PREMIADO COMO A MELHOR INOVAÇÃO

Festa no Senai-Ceará, que conquistou ontem o Prêmio Inovação da CNI, o mais importante do país. Seu produto -- o capacete Elmo de respiração assistida, usado em larga escalada durante o auge da pandemia da Covid-19 -- foi o grande vencedor do concurso anual promovido pela Confederação Nacional da Indústria.

Os professores do Senai-Ceará viabilizaram, do ponto de vista técnico, o invento do superintendente da Escola Superior de Saúde Pública do Ceará, Marcelo Alcântara, e a Esmaltec, do Grupo Edson Queiroz, fabriou-o em escala industrial, permitindo que o equipamento fosse, como realmente foi, distribuído pelos hospitais de todo o país.

Estão de parabéns o diretor-geral do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, que comandou o esforço de desenvolvimento do Elmo, e o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que garantiu todos os recursos necessários para a execução do projeto.

PAGUE MENOS: LUCRO NO 4º TRIMESTRE DE 2021

No quarto trimestre (outubro, novembro e dezembro) do ano passado de 2021, a rede cearense de farmácias Pague Menos obteve lucro líquido ajustado de R$ 26 milhões, uma redução de 30,8% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

A empresa atribui a queda da lucratividade a gastos não recorrentes de R$ 7,5 milhões relativos à despesa e ao planejamento da integração da recém adquirida Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos – da rede Extrafarma.

O Ebitda ajustado – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – cresceu 0,7%, totalizando R$ 159 milhões.

A receita bruta alcançou R$ 2,074 bilhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 6,1% na comparação com igual etapa de 2020.

UNICRED INAUGURA AGÊNCIA NO MEIRELES

Com 36 cooperativa operando no país, o Sistema Unicred Brasil inaugura hoje sua agência de Fortaleza, no bairro do Meireles.

A agência integra o plano de expansão da Unicred, que, com ela, pretende fortalecer o cooperativismo na Região Metropolitana de Fortaleza por meio da oferta de soluções financeiras para seus cooperados.