Pecnordeste 2024 terá Expo Camarão e show de Almir Sater

Novidades na Pecnordeste deste 2024!

A maior feira da agropecuária nordestina, que se realizará nos dias 6, 7 e 8 de junho no Centro de Convenções, virá com duas novidades: um show de abertura do cantor e compositor mato-grossense Almir Sater e a Expo Camarão, uma grande exposição dos produtos e serviços de toda a cadeia produtiva da carcinicultura nordestina.

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), que promove a Pecnordeste, disse a esta coluna que a Expo Camarão será realizada com o apoio da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará. Ele também adiantou que a comercialização dos estandes da Pecnordeste e da Expo Camarão já foi iniciada.

Neste ano, a Pecnordeste ocupará todos os espaços dos pavilhões Leste e Oeste do Centro de Eventos do Ceará, com o que se transformará no maior acontecimento já registrado nele em toda a sua história.

Também haverá na Pecnordeste 2024 o Espaço da Mulher do Agro, que contará com programação própria, que incluirá palestras técnicas de interesse do mundo feminino que atua na agropecuária cearense e nordestina.

Na abertura da Pecnordeste e da Expo Camarão, haverá um show de Almir Sater, para o qual serão convidadas 1 mil pessoas. O governador Elmano de Freitas, que abriu a Pecnordeste no ano passado, deverá pfresidir a solenidade de instalação do evento no próximo mês de junho.