Bolsa em queda. Ações da Vale e Petrobras caem

Ontem, quarta-feira, 10, a Bolsa de Valores B3 fechou em queda de 0,46%, aos 130.841 pontos, enquanto o dólar encerrou o dia cotado a R$ 4,89, caindo 0,27%.

A queda da Bolsa B3 teve como causa um novo recuo dos preços do minério de ferro e do petróleo no mercado internacional.

Por causa dessa queda, as ações da Vale desvalorizaram-se pela oitava vez consecutivo neste ano. A desvalorização dos papéis da Vale, ontem, foi de 1,50%.

Também caíram as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras, cuja desvalorização foi de 0,99% para as ordinárias e de 0,92% para as preferenciais.

Essa queda foi causada pelo aumento dos estoques de petróleo nos Estados Unidos.

No pregão de ontem da Bolsa, as ações que mais se valorizaram foram as da Embraer, que subiram 3,38%. E as que mais caíram foram as da Construtora e Incorporadora MRV, que despencaram 4,70%.