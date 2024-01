Pecém, SDE e Adagri na Fruit Logistica em Berlim

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e em conjunto com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), participará da Fruit Logistica 2024, maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras.

O evento, que anualmente acontece na primeira semana de fevereiro, será realizado na quarta, quinta e sexta feiras da próxima semana no Messe Berlim, o gigantesco Centro de Eventos da capital da Alemanha. Estarão presentes mais de 50 empresas produtoras do Brasil – inclusive do Ceará – todas filiadas à Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), com o apoio da APEX.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, liderará a comitiva cearense, que terá integrada também pelo presidente da Companhia do Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Hugo Figueiredo, pelo seu diretor Comercial, André Magalhães, pelo presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), Elmo Aguiar, além do próprio secretário Sílvio Carlos Ribeiro.

A presença do governo do Estado na Fruit Logistica 2024 coroará a excelente performance da agropecuária cearense em 2023. Uma prova desse desempenho é a seguinte informação, transmitida pelo secretário Executivo do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro::

“As exportações do agro do Ceará cresceram, no ano passado, 29,1%, e isto estimulou o governo do Estado a participar mais ativamente da Fruit Logistica”, disse ele, acrescentando que a fruticultura é muito relevante para as exportações pelo Porto do Pecém e pelo Porto do Mucuripe.

Ele lembrou que o Complexo do Pecém já participou de várias edições da feira alemã em conjunto com o seu sócio, o Porto de Roterdã, que, neste ano de 2024 terá espaço próprio na Fruit Logistica.

O estande do Governo do Ceará estará localizado no Pavilhão 22 do Messe Berlim, ao lado do estande do Brasil, administrado pela Associação Brasileira dos Produtores Ecxportadores de Frutas )Abrafrutas), que, desde sua fundação em 2014, coordena a participação das empresas da hortifruticultura no evento. O estande da Abrafrutas na Fruit Logistica é um dos mais visitados por importadores estrangeiros, principalmente europeus.

Sílvio Carlos Vale ressalta que a Adagri é a responsável por manter a área livre da mosca da fruta (Anastrepha grandis) na geografia do Ceará.

“Essa Área Livre é reconhecida internacionalmente, sendo a única na América Latina, abrangendo alguns municípios do Ceará e do Rio Grande do Norte que produzem frutas – incluindo melão e melancia. Assim sendo, é importante divulgar que o nosso estado possui uma Área Livre da Mosca da Fruta, pois assim podemos atrais novos investimentos para fruticultura. E o loca ideal para a atração desses investimentos é a Fruitlogistica.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) também estará presente, com produtores filiados, bem como algumas empresas que possuem área de produção de frutas no Estado, entre elas a Itaueira, Agrícola Famosa, Banesa (Pura Vida), Finobrasa, Trebeschi, Tropical Nordeste e Doce Mel, que mesmo tendo fazendas de produção na Paraíba e com sede em João Pessoa, tem grande presença no mercado da fruticultura do Ceará, onde é um dos maiores distribuidores. Todas essas empresas confirmaram visita ao estande do Ceará.

Na agenda do Secretário da SDE e dos presidentes do CIPP e Adagri constam: uma reunião com o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, outra com sua Adida de Negócios da Agricultura e mais encontros com a direção da Abrafrutas e com um grupo de empresários alemães.

Por sua vez, o secretário Sílvio Carlos, além dessas reuniões, participará de conferências técnico-científicas, incluindo uma que será ministrada por especialistas da Universidade holandesa de Wageningen, com a qual a SDE tem estreita relação, pois é essa instituição que emprestará tecnologia para a instalação do futuro Centro de Tecnologia em Produção Protegida que o governo do Ceará pretende construir em Barbalha.