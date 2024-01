Acal Home Center faz parceria com Tapera das Artes

Tornaram-se parceiras a Acal Home Center, uma rede local do varejo de material de construção, e a Tapera das Artes, uma instituição social voltada para o desenvolvimento cultural e artísticos de comunidades de baixa renda.



A parceria está viabilizando a produção de instrumentos musicais feitos de material reciclado. São pífanos, baquetas, chocalhos e outros, cuja produção é feita por 16 adolescentes e jovens do programa profissionalizante. Toda a renda será revertida para a manutenção dos programas pedagógicos da Tapera das Artes, voltados para o seu público-alvo.

Os que desejarem comprar esses instrumentos uma informação: as vendas serão iniciadas em breve na loja da luteria em Aquiraz e no quiosque da Acal, na Avenida Desembargador Moreira.

Com 40 anos de atividades, Tapera das Artes é uma escola de vida, produzindo música como ferramenta de cidadania e empoderamento de crianças e adolescentes.

Com sede na cidade de Aquiraz, primeira Capital do estado do Ceará, a instituição oferece na sua grade curricular pedagógica 14 modalidades de ateliês de música, para um público de 2.500 crianças e adolescentes em um programa prioritariamente voltado para estudantes de escolas públicas, proveniente de famílias de baixa renda, atendendo em 3 estados brasileiros: Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Está mais do que provado que o melhor do Ceará é o cearense.