Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 30/01/2024 (Mc 5, 21,43)

Naquele tempo: Jesus atravessou de novo, numa barca, para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés, e pediu com insistência: 'Minha filhinha está nas últimas. Vem e pðe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva!' Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há doze anos, estava com uma hemorragia; tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: 'Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada'. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se no meio da multidão, perguntou: 'Quem tocou na minha roupa?' Os discípulos disseram: 'Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: 'Quem me tocou'?' Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse:'Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença'. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e disseram a Jairo: 'Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?' Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: 'Não tenhas medo. Basta ter fé!' E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: 'Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo'. Começaram então a caçoar dele. Mas, ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: 'Talitá cum' - que quer dizer: 'Menina, levanta-te!' Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina.

Reflexão – Jesus quer que sejamos transparentes nas nossas súplicas!

No meio daquele povo que comprimia Jesus havia duas pessoas que tinham convicção do que esperavam Dele, se aproximaram e testemunharam a sua fé, por isso, receberam a cura. É a fé expectante, aquela que nos faz sair do nosso lugar com a certeza e a convicção de que receberemos a graça. Desta forma, podemos avaliar o grande valor que tem a nossa fé quando, seguimos Jesus no meio da multidão e nos aproximamos dele nos distinguindo dos outros. Muitas vezes, seguimos a Jesus como mais um no meio da multidão, porém, não temos consciência do que almejamos, do que precisamos nem tampouco conhecemos a realidade da nossa vida e das nossas reais necessidades. Queremos tudo e não conseguimos nada, porque não nos manifestamos, não damos testemunho de confiança e ficamos parados, apenas esperando que as coisas boas nos aconteçam. Deus espera de nós, primeiramente, o anseio e, principalmente, que tenhamos consciência do que queremos, do que desejamos e qual é a nossa enfermidade. Ele espera que nós também nos aproximemos para tocá-Lo, com confiança! Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou-se de Jesus, caiu a seus pés e foi determinado quando disse ao Mestre: “minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela!” A hemorroísa, por sua vez, também enfrentou multidão para tocar em Jesus. Ela não se importou em expor a sua enfermidade que àquela época era considerada uma maldição e caiu aos pés de Jesus contando-lhe toda a verdade. Jesus quer que sejamos transparentes e verdadeiros nas nossas súplicas, pois Ele conhece quando O procuramos de coração e não temos dúvidas em expor as nossas mazelas. Mesmo passando pelo vexame de ter os nossos segredos revelados, em nome da fé, nós conseguiremos a cura e a libertação das nossas misérias! A Fé, portanto, é a nossa maior motivação para tocar em Jesus. – Você tem vergonha de expor diante da multidão as suas mazelas, quando se aproxima de Jesus? – Você tem fé que Jesus pode curá-lo dos vícios que carrega? - Como você tem apresentado ao Senhor as suas enfermidades? Você tem consciência do mal que o aflige? Você tem ido com os seus pés em busca da cura? Ir com os pés é sair de si mesmo expor-se, confessar, pedir, reconhecer que Deus é capaz.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO