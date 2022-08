Pecém recebe 274 super pneus para mineradora de Carajás

Uma carga inusitada chegou ao Porto do Pecém no último fim de semana: 274 pneus OTR (off the road, ou fora de estrada) que, transportados desde a Carolina do Sul (EUA) pelo navio BBC Campana, já foram desembarcados e agora serão transportados daqui para uma empresa mineradora que opera no Vale dos Carajás, na geografia do Pará e do Maranhão.

Os pneus fora de estrada circulam em terrenos irregulares e são utilizados em caminhões que rodam dentro das áreas de mineração.

Trata-se de um tipo de carga do “break bulk” (carga geral), cujo transporte é feito de forma fracionada, acondicionadas a bordo dos navios, sem a necessidade de utilização de contêineres – é uma alternativa de se valem importadores e exportadores, gerando uma economia de US$ 7 mil a cada 25 toneladas, oequivalente ao custo de um contêiner, omo explica o gerente comercial da Tecer Terminais, Carlos Alberto Nunes.

GOVERO VAI COBRAR IMPOSTO DO SOL

Atenção! A partir de 7 de janeiro do próximo ano, o Governo Federal cobrará imposto de quem produz sua própria energia solar fotovoltaica.

É por isto que está havendo uma corrida de pessoas físicas e jurídicas na busca pela implantação de micro, pequenos e médios projetos de geração solar fotovoltaica.

Quem, de agora até 7 de janeiro, instalar seu próprio sistema de geração de energia solar estará livre, até 1945, do chamado “imposto do Sol”.

Pode parecer inacreditável, mas é verdadeiro. O Brasil taxará o sol, uma dádiva da natureza, cujos raios produzem energia elétrica quase gratuita. Quase, porque para produzi-la é necessário investir em equipamentos, principalmente em painéis solares, 90% dos quais são fabricados na China e importados de lá.

No Ceará, há várias empresas especializadas em projetar e instalar projetos de geração solar, e alguns milhares de cearenses já instalaram seu próprio sistema, reduzindo a conta de luz e livrando-se do “imposto do Sol”.