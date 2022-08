Evangelho de hoje, 2ª feira, 22/08 (Lc 1, 26-38)

Naquele tempo: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: 'Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!' Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: 'Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim'. Maria perguntou ao anjo: 'Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?' O anjo respondeu: 'O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível'. Maria, então, disse: 'Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!' E o anjo retirou-se.

Reflexão – Uma entre todas foi a escolhida

As palavras dirigidas a Maria pelo anjo Gabriel são hoje, para nós, um convite a que abramos o coração a fim de acolher o mistério da Encarnação de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Maria foi escolhida para conceber no seu ventre o Salvador da humanidade e levar ao mundo a Salvação prometida por Deus! Nós também, como Maria, podemos nos considerar escolhidos e eleitos para conceber Jesus no nosso coração e anunciá-Lo ao mundo. E a primeira recomendação que o anjo nos faz é que nos alegremos, isto é, que saiamos da desolação, da murmuração e da desesperança, porque o Senhor está conosco! Assim como recomendou a Maria, o anjo também nos encoraja: “não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus”. Isto significa que somos amados por Deus e que o poder do Seu amor nos cobre e realiza em nós a transformação interior que é o sinal da presença do Menino Jesus em nós. Contudo, isso só pode acontecer a partir do nosso sim e da nossa adesão ao projeto do Senhor. Deus não nos invade e nada faz sem a nossa permissão. O Senhor nos propõe, chama e nos atrai, mas o nosso Sim é o que O fará realizar a obra. O anjo do Senhor vive batendo à nossa porta com a expectativa do nosso sim que é também uma resposta positiva para fazer em nós maravilhas. A atitude de Maria é um modelo a ser seguido por cada um de nós! Muito embora estivesse assustada pela manifestação de Deus através do anjo Gabriel ela soube parar para escutá-lo, soube meditar sobre as palavras dele, soube dialogar para entender melhor a vontade de Deus, soube confiar nas Suas promessas sem questionar e por fim assumiu humildemente a condição de ser Mãe do Salvador da humanidade, sabedora de que o poder vinha do alto e que a ela só cabia mesmo dar uma resposta. Que possamos também como Maria, responder ao anjo do Senhor dizendo: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra”. - Você também tem sido chamado (a) por Deus para uma missão específica? – Qual é a sua resposta? – Você sabe parar para escutar, meditar, dialogar com Deus, assumindo as Suas promessas e confiando no chamado que Ele lhe faz? – Se você fosse Maria qual teria sido a sua atitude diante do anjo Gabriel?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO