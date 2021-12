Pecém movimenta 22,3 milhões de toneladas de carga em 2021. Recorde!

Este 2021 foi um ano de ouro para o Porto do Pecém, que movimentou, de janeiro a dezembro, 22,3 milhões de toneladas de mercadorias exportadas e importadas – um recorde.

O total movimentado representa 40% a mais do que toda a carga movimentada no ano passado de 2020.

Uma fonte da Diretoria Comercial da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) informou que 46% dessa movimentação referem-se a placas de aço fabricadas pela usina siderúrgica da CSP, as quais são exportadas para vários países, incluindo os Estados Unidos, México, Canadá, Coreia do Sul e Itália.



De agosto para cá, a média mensal de movimentação de cargas no Porto do Pecém tem sido em torno de 2,1 milhões de toneladas. Em setembro passado, foram movimentadas 2,19 milhões de toneladas, ou seja, 190 mil toneladas a mais do que a movimentação do mês anterior de agosto.

Os principais destaques, nos desembarques de carga, foram minérios, combustíveis minerais, aços planos, ferro fundido e cereais.

Nos embarques, além das placas de aço, foram destaques os combustíveis minerais, pás eólicas e frutas.