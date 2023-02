Operação 'Happy Hour' da Enel prende por furto de energia

Uma pessoa foi presa pelo crime de furto de energia na noite de ontem, quinta-feira, 23, durante a Operação “Happy Hour”, realizada pela Enel Distribuição Ceará com apoio dos órgãos de segurança.

A prisão em flagrante aconteceu no bairro Messejana enquanto equipes da distribuidora realizavam inspeções em bares e restaurantes da região. O responsável pelo local foi encaminhado ao 30º Distrito Policial, onde foi arbitrada fiança.

Outras duas pessoas também responderão pelo crime de furto de energia. Além disso, mais quatro irregularidades em pontos de medição foram identificadas durante a operação.

O modelo “Happy Hour” foi implantado no fim 2021 e percorreu diferentes bairros da capital, como Cidade 2000, Benfica, Beira Mar, Maraponga, Cidade dos Funcionários e Varjota.

Além das operações noturnas, a Enel Ceará tem intensificado as investigações de furto de energia com ações especiais em campo e, também, com análise de dados.



Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

“As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Também é importante pontuar que parte dessa energia furtada vai para a tarifa, então acaba sendo paga pelos outros consumidores, o que pode impactar a conta daqueles que não cometem o crime”, avalia Carlos Cavalcante, responsável operacional da Enel Ceará.



Em 2022, a distribuidora realizou mais de 300 mil inspeções em todo o Ceará, sendo detectadas mil irregularidades.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais e ações educativas em comunidades, com informações sobre o uso eficiente e seguro de energia elétrica e programas para geração de emprego e renda.



O trabalho de identificação de casos é feito através de análise de dados internamente e, em campo, por cerca de 200 equipes.

Diariamente, técnicos da distribuidora analisam informações de consumo de cada cliente e, ainda, realizam ações em campo para identificar e normalizar casos durante a visita ou posteriormente.



O consumidor tem papel importante no combate ao furto de energia. Para denunciar, o cliente pode ligar gratuitamente, de qualquer município cearense, para a Central de Relacionamento: 0800 285 0196 (ligação gratuita, 24 horas).