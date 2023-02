Cresce a insegurança nas fazendas de gado do Ceará

Parecem cenas de filmes de faroeste, mas não são.

São cenas reais que revelam a quanto chegou no Ceará o crime organizado, que agora, em pleno dia e também à noite, invade fazendas e rouba cavalos, touros, vacas e bezerros com tanta facilidade que os fazendeiros desconfiam de tudo, até de uma conivência das autoridades policiais de alguns municípios do estado, incluindo os da Região Metropolitana de Fortaleza, com a liderança das facções.

Os relatos que chegam a esta coluna levantam a preocupação sobre a segurança das propriedades rurais, cujos donos se sentem inseguros e desprotegidos diante da ação, diurna e noturna, de criminosos bem-organizados.

No Sertão Central -- onde se localiza a maior bacia leiteira do Ceará -- e na Região Metropolitana de Fortaleza a ação organizada dos bandidos chega a desorganizar a vida de uma fazenda e de seus moradores, que não têm experiência nem armamentos para combater os ladrões de gado, alguns dos quais usam até caminhões para transportar o produto do roubo.

As autoridades da Segurança Pública estão avisadas e prometem combater esse tipo de crime, que, infelizmente, prossegue sendo praticado.