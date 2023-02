Bolsa fecha em alta puxada pela Petrobras e frigoríficos

Depois de dois pregões seguidos de queda, a Bolsa de Valores brasileira B3 fechou em alta, ontem. Foi um alta pequena, de 0,41%, aos 107.592 pontos. O dólar também caiu, encerrando o dia cotado a R$ 5,13, um recuo de 0,64 em relação ao dia anterior.

O que ajudou a subida da B3 foram as ações da Petrobras, que se valorizaram 3% na boleia do aumento do preço do petróleo no mercado internacional, e a alta dos papeis dos frigoríficos, principalmente JBS e Minerva, que nos dois pregões anteriores haviam caído.

Essa subida de ontem foi motivada pela notícia de que a suspensão das exportações da carne brasileira, principalmente para a China, durará pouco tempo.

Essa suspensão foi causada pelo registro confirmado de um caso atípico da doença da “vaca louca” em uma pequena fazenda do estado do Pará, que tem um rebanho bovino de apenas 160 cabeças.

A Organização Mundial de Saúde Animal não inclui os casos atípicos de “vaca louca” para fins de reconhecimento do status oficial de risco do país. Por isto, todas as apostas são feitas agora no sentido de que as exportações brasileiras de carne bovina estarão suspensas por um curto período, como aconteceu em 2019 e 1021.

Ontem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recebeu em seu gabinete o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, com quem tratou das providências que foram tomadas para o enfrentamento desse caso atípico de “vaca louca”.

Em uma rede social, o ministro Fávaro disse que sua pasta está trabalhando com total transparência e celeridade nas informações sobre o assunto, mantendo informados os parceiros comerciais do Brasil.

As amostras extraídas do animal infectado foram encaminhadas há dois dias para um laboratório especializado e credenciado no Canadá, que confirmará ou não se o caso é mesmo atípico de “vaca louca”, cujo nome técnico é Encefalopatia Espongiforme Bovina.

Há exatamente um ano, no dia 24 de janeiro de 2022, tropas do exército da Rússia invadiram a Ucrânia, dando início a uma guerra que, por enquanto, usa armamentos convencionais, porém modernos, o que quer dizer com maior poder de destruição.

Hoje cedo da manhã desta sexta-feira, em Kiev, capital ucraniana, o presidente Volodomir Zelensky, postou uma mensagem em que falou da invencibilidade da Ucrânia e da perspectiva de vitória pela frente. Ele escreveu o seguinte: “Foi um ano de tristeza, dor, fé e união. E este é um ano de nossa invencibilidade. Sabemos que este será o ano de nossa vitória”.