Novas escolas do Sesi estimulam a descoberta e a reflexão

Hoje, terça-feira, 24, Dia de São João, às 8h30, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), por meio do seu Serviço Social da Indústria (Sesi), inaugura mais uma de suas unidades educativas – a Escola Sesi de Referência Beto Studart, construída na Barra do Ceará, na região Oeste de Fortaleza. Sua irmã gêmea, a Escola Sesi de Referência Fernando Cirino Gurgel, será inaugurada na sexta-feira, 27, em Maracanaú,

As novas escolas são diferentes em tudo, a começar pelo seu DNA, que tem foco nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). E mais: elas ampliam, na capital cearense, a oferta de ensino básico de excelência, alinhado às demandas do mundo do trabalho.

Feliz pela construção e inauguração desses novos equipamentos, Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, rindo de orelha a orelha, diz à coluna:

“As novas escolas do Sesi Ceará representam um passo significativo no compromisso da Fiec com a educação de qualidade, a inovação e o desenvolvimento social, focado na formação integral dos alunos e no fortalecimento da indústria, que mantém, assim, seu objetivo de formar e qualificar os colaboradores das empresas industriais cearenses e seus filhos”.

Essa alegria e esse entusiasmo são procedentes. Reparem na alta qualidade das novas escolas: o método STEAM estimula os alunos das escolas do Sesi Ceará à investigação, à descoberta, à conexão, à criação e à reflexão, algo desconhecido ou não aplicado na maioria das unidades de ensino básico – privadas ou públicas. Há mais: as novíssimas escolas do Sesi na Barra do Ceará e em Maracanaú oferecem, também, ensino bilíngue, além de disciplinas como robótica, empreendedorismo e práticas que desenvolvem competências socioemocionais, cognitivas e digitais.

Resumindo: comandado pelo engenheiro Paulo André Holanda – cujo pai, o ex-deputado federal Ariosto Holanda, um apaixonado pela educação, ciência e tecnologia e criador dos Centros de Ensino Tecnológico do Ceará (Centecs) – o Sesi Ceará é um dos centros de referência do Sistema Fiec, como o são o Senai e o Observatório da Indústria.

O melhor testemunho da atuação do Sesi Ceará quem o transmite são os pais dos seus alunos, que residem nas diferentes cidades cearenses onde estão suas escolas, e, também, os donos das empresas industriais, cujo quadro de pessoal é qualificado pelos professores do Senai Ceará, que tem uma longa grade de cursos teóricos e práticos, incluindo os ligados à geração de energia eólica e à produção do hidrogênio verde.

As Escolas Sesi de Referência Beto Studart e Fernando Cirino Gurgel, que hoje e sexta-feira serão inauguradas pela Fiec, têm uma estrutura que conta com 21 salas de aula – todas diferenciadas conforme a sua especialidade – biblioteca, quatro laboratórios (incluindo um de culinária), auditório, espaços maker (espaço físico equipado com ferramentas e materiais variados, onde indivíduos podem explorar, construir e aprender fazendo), sala de robótica, além de áreas de lazer e convivência.

Cada unidade tem capacidade para até 1.200 alunos, com atendimento desde a educação infantil até o ensino médio, operando com uma equipe de 60 colaboradores.

Paulo André Holanda – superintendente do Sesi Ceará e, ainda, diretor-geral do Senai Ceará – disse à coluna que “a chegada das Escolas Sesi de Referência Beto Studart à Barra do Ceará e Fernando Cirino Gurgel a Maracanaú reafirma o compromisso da Fiec com a transformação social por meio da educação”. E acrescentou que elas “atenderão a regiões estratégicas de Fortaleza, historicamente ligadas ao desenvolvimento industrial, que agora ganham equipamentos educacionais preparados para formar cidadãos e profissionais mais qualificados, alinhados às exigências da indústria 4.0.”

Instituições integrantes do Sistema S, o Sesi Ceará e o Senai Ceará desenvolvem permanente esforço pelo aperfeiçoamento de sua grade curricular, adequando-a às cada vez mais sofisticadas exigências do mercado de trabalho, que elege como preferenciais os profissionais que dominam as novas linguagens da Tecnologia da Informação em todas as suas vertentes, para o que o perfeito conhecimento do idioma inglês – na fala e na escrita – é uma grande vantagem comparativa.

O evento de logo mais na unidade do Sesi-Senai da Barra do Ceará reunirá os empresários da indústria cearense, aos quais o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, transmitirá novos números e novas informações sobre a performance do Sesi e do Senai no Ceará.