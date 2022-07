No Ceará, gasolina mantém-se acima de R$ 6,23 por litro

Ontem, sábado, 3, um profissional da comunicação adicionou ao tanque de gasolina do seu Fieste 1.0, modelo 2013, o equivalente a R$ 200 em gasolina comum, no Posto Five Stars, na Avenida Santos Dumont, 28,84, bem na esquina com a rua Tibúrcio Cavalcante, onde há três anos o Metrofor constrói uma estação da Linha Leste do seu metrô.

O cupom fiscal relativo à compra detalha algo importante: zero de Imposto Federal, mas R$ 59,90 relativo ao ICMS, um imposto estadual.

Vários entes federados, já bedientes àLei federal, já reduziram para 17% ou 18%, dependendo do estado, a alíquota do ICMs incidente sobre a venda da gasolina, do óleo combustível, da energia elétrica, do transporte público e do gás de cozinha.

No Nordeste, a Paraíba e o Rio Grande do Norte já decretaram essa redução, mas os demais estados ainda não adotaram essa salutar providência determinada pela Lei, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, limitando em 17% ou 18% o ICMS sobre aqueles produtos.

Hoje, a gasolina no Ceará é vendida a R$ 6,23, mas já poderia estar sendo comercializada a menos de R$ 6, se o governo do estado estivesse cumprindo o que manda a leite federal.