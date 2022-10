Neoenergia investe em energia solar em Fernando de Noronha

Deram-se as mãos e tornaram-se parceiras a Neoenergia, uma grande empresa do setor energético nacional, e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para a construção de um parque flutuante de geração de energia solar fotovoltaica na ilha de Fernando de Noronha, um dos destinos turísticos mais visitados do país e integra a geografia do estado de Pernambuco.

O parque terá 949 placas solares com potência instalada de1.238 MW/ano. Ele será construído sobre o espelho d’água do açude Xaréu.

A energia gerada reduzirá em 50% a conta de luz da Compesa em Fernando de Noronha. E reduzirá, ainda, em 1.63 toneladas a emissão de CO2.

A Neoenergia investirá no projeto R$ 10 milhões. A empresa instalou e opera, em Fernando de Norocnha, ouro parque de geração de energia solar – o Vacaria, com potência de 75 MW/ano.

O exemplo da usina solar flutuante de Fernando de Noronha poderia modelar um projeto semelhante no Ceará, que tem grandes açudes – como o Castanhão e o Orós – capazes de receber empreendimentos com potência pelo menos 10 vezes maior do que as construídas naquela ilha pernambucana do Atlântico.