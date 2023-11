Na festa do Agrinho, Faec distribui prêmios aos melhores do ano

Na manhã desta quarta-feira, 29, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) promoveu no Centro de Eventos a Festa do Agrinho, que reuniu centenas de alunos de escolas públicas do interior do Ceará que têm cursos e aulas sobre as melhores práticas agrícolas.

Os melhores alunos e professores receberam prêmios pelo seu desempenho neste ano de2023.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, ao saudar os premiados, deu número do Agrinho, nome que designa o programa de educação de crianças e adolescentes voltado para a transmissão do conhecimento a respeito da agropecuária. Segundo Silveira, há no Ceará 492 escolas municipais integradas ao Agrinho, além de 4.011 professores e 32.400 alunos.



“Estes números estão crescendo a cada ano”, revelou o presidente da Faec sob aplausos do auditório em que estavam prefeitos e vereadores, o secretário de Desenvolvimento Agrário, Moisés Brás, a superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, Eliane Brasil, e deputado Felipe, além de empresários do setor e mais cerca de 500 pessoas.

Ao falar, representando o governador Elmano de Freitas, o secretário Moisés Brás disse que o Governo do Estado “está feliz” com a parceria celebrada com a Faec e fez votos para que ela continue. Brás também disse que a Faec, desenvolvendo o Agrinho, “está distribuindo cidadania”.

Durante o evento, a Faec distribuiu computadores, televisores, motocicletas e outros prêmios aos professores e alunos do Agrinho que mais se sobressaíram ao longo deste ano letivo.