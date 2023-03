Moura Dubeux sobe no ranking nacional Intec da construção civil

Novidade na construção civil do Nordeste: a Moura Dubeux ocupa agora a 17ª posição dentre as maiores construtoras do País no Ranking Intec.

A edição 2023 do Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil foi divulgada pela plataforma que todo ano cataloga, ranqueia e premia as maiores empresas brasileiras do setor, com base na metragem edificada.

Em 2022, ano referência do levantamento, a companhia superou a marca de 785 mil metros quadrados de área construída, resultado que consolida a Moura Dubeux como a maior construtora da Região Nordeste, segundo o ranking Intec.

Além disso, a empresa pernambucana, com forte atuação no Ceará, encerrou o ano passado com 12 empreendimentos lançados, totalizando 3.336 residências, com Valor Geral de Vendas (VGV) bruto de R$ 2,22 bilhões e líquido de R$ 1,86 bilhão.