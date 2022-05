Missão Empresarial vende o Ceará para investidor português

Empresários portugueses e cearenses encontraram-se ontem em Lisboa, abrindo, com o Seminário Oportunidades de Negócios no Ceará, a programação de uma Missão Empresarial cearense que durante toda esta semana apresenta as potencialidades do estado em todas as áreas, principalmente nas de energias renováveis, Hidrogênio Verde, Agropecuária e Inovação.

Ontem, 30, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalo (Sedet), Maia Júnior, que lidera a missão, expôs o que o Ceará tem a oferecer aos investidores, sendo ouvido com atenção pelo CEO da Atlantic Hub, Eduardo Migliorelli; pelo presidente da Câmara Luso Brasileira, Clóvis Martines; pelo gestor de mercado dessa Câmara, Fernando Quintas; e pela gerente de projetos do Invest Lisboa, Cláudia Morais.

“Mostramos a um público bem especifico as oportunidades e a estrutura que o Ceará tem hoje para intensificar as relações comerciais com Portugal”, disse Maia Júnior em mensagem à coluna.

Ontem, à tarde, a comitiva da Sedet – da qual fazem parte Júlio Cavalcante, secretário Executivo de Inovação, Roseane Medeiros, secretária Executiva da Indústria, e Deise Carrá, secretária executiva da Secretaria de Turismo --mostrou aos potenciais investidores portugueses por que investir no Ceará é um bom negócio.

Para isso, a missão dividiu-se para participar de duas reuniões no Ministério da Economia do Governo de Portugal.

Às 14h30, a secretária de Estado de Turismo de Portugal, Rita Marques, recebeu a secretária Executiva da Setur, alguns empresários cearenses e representantes do Sebrae Ceará – que integram a Missão.

Às 15h, a reunião com secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, contou com a participação dos secretário Maia Júnior e executivos da Sedet, e do secretário de Relações Internacionais do Ceará, César Ribeiro.

“Foi uma excelente reunião, na qual avançamos com alguns compromissos para a Conferência dos Oceanos – evento que acontecerá no fim deste mês em Portugal – e falamos da estruturação de uma política que possa fazer prosperar a economia do mar no Ceará”, informou Maia Junior.

No fim da tarde de ontem, a comitiva cearense foi recebida por diretores da Galp – grupo de empresas portuguesas do setor de energia. Após apresentação do vídeo institucional com foco na promoção do Estado do Ceará, a secretária executiva Roseane Medeiros fez uma apresentação voltada para o setor de energias renováveis com destaque para o Hidrogênio Verde (H2V).

“Na Galp fomos muito bem acolhidos e saímos de lá com boas perspectivas de negócios. Os diretores prometeram visitar o Ceará e me parece que teremos uma relação bastante positiva não só na área de renováveis”, disse Maia.

Encerrando a agenda do primeiro dia de Missão, a comitiva se reuniu com o empresário português Jorge Rebelo, proprietário da cadeia de hotéis Vila Galé, presente no Ceará há mais de 20 anos.

“Jorge Rebelo deu um depoimento do que é mais importante para os empreendedores do turismo e o que o estado pode ajudar pra que eles possam buscar novas oportunidades no Ceará. Foi um primeiro dia bastante proveitoso, e semana promete”, aposta o secretário Maia Júnior.