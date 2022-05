MDR suspenderá bombeamento de água para o Ceará

Duas informações – uma boa, outra nem tanto.

A primeira é esta: o sistema de açudes que abastecem de água a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) está a operar com 100% de sua capacidade de represamento. Isto significa dizer que não é mais necessária, pelo menos ao longo deste ano, a transferência de água do açude Castanhão para esta capital. A pluviometria deste 2022 foi magnânima para todo o Litoral cearense, nele incluída a RMF, onde reside uma população estimada em mais de 3,5 milhões de pessoas.

E a notícia ruim?

Ela é a seguinte: nesta semana, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) deverá suspender o transporte de água do Projeto São Francisco de Integração de Bacias para o seu Canal Norte, ou seja, para os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A informação de que dispõe esta coluna dá conta de que a interrupção será necessária para que sejam consertadas as válvulas das bombas da Estação Elevatória de Cabrobó, em Pernambuco, a primeira das três que fazem subir de nível as águas do rio São Francisco que correm pelo Canal Norte.



No meio do empresariado da agropecuária do Ceara, faz-se uma pergunta: será que, quando o conserto das válvulas da Estação Elevatória de Cabrobó estiver concluído, será retomada a transferências das águas?

A pergunta é pertinente porque se desconfia de que o MDR, por falta de dotação no seu Orçamento e pelo alto custo da operação do Projeto São Francisco (a despesa de energia elétrica está sendo suportada exclusivamente pelo Governo Federal), aproveitaria a boa recarga dos açudes do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte – fruto das boas chuvas que caíram sobre os três estados neste mês concluído maio sobre – para parar a operação pelo tempo necessário à construção de uma engenharia financeir, com a participação dos estados do CE, RN, PB e PE, que viabilize, definitivamente, o funcionamento do empreendimento.

A SRH-Ceará está atenta à questão, mantem ligação direta com o MDR e, por estratégica, guarda reserva sobre o assunto.



AGÊNCIA AGRO DA CAIXA EM LUGAR ERRADO

Outra informação com um lado bom, outro ruim: a Caixa Econômica Federal abriu, em todo o país, agências especiais batizadas pelo seu presidente, Pedro Guimarães, de Agências Agro, pois dedicadas ao financiamento das atividades da agropecuária brasileira, principalmente da agricultura familiar e dos pequenos e médios produtores rurais. Este é o lado bom da notícia.

Agora, o lado ruim: aqui no Ceará, a primeira Agência Agro da Caixa está sendo instalada na cidade de Cascavel, sede de um município que, a rigor, não tem tradição agropecuária.

Na opinião do presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira, “essa agência deveria ser implantada ou na Região da Ibiapaba, ou no Cariri ou no Vale do Jaguaribe”.



AGRO TECNOLÓGICO

Por falar na Faec: já está sendo preparada a sala em que funcionarão as 11 Câmaras Setoriais ligadas à agropecuária cearense, que, tendo deixado de reunir-se na Adece, passarão a fazê-lo na sede da entidade, que já está sendo chamada de Casa do Agro do Ceará.

A propósito: está em fase adiantada de elaboração o projeto da “Sala de Inteligência” da Faec, que será uma plataforma digital que fornecerá em tempo real todas as informações estratégicas sobre a economia primaria do Ceará. Especialistas trabalham no projeto.

ONNIBANK CEGA A FORTALEZA

Amanhã, às 18h30, no edifício BS Design, será inaugurada a unidade cearese do Unnibank, uma empresa do Grupo Onnitech.

O Onninbak, que aqui será dirigido pelo executivo cearense Halan Bringel, tem 15 anos de experiência e know-How em plataformas de meios de pagamentos.

Esta coluna ouviu Halan Bringel. Ele disse que que o Onnibak, que também atua em países de língua portuguesa como Portugal, Moçambique, Angola e Timor Leste, oferecerá um carteira de novos produtos "que farão a diferença no mercado local"

No ato de inauguração do Onnibank, o economista Ricardo Amorim fará uma palestra sobre a conjuntura econômica brasileira e mundial.