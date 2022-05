Embraer usará 100% de energia renovável a partir de 2024

Em mensagem endereçada a esta coluna, a Embraer informa: a empresa fechou contrato de compra de energia elétrica para lhe garantir que 100% da eletricidade consumida por suas unidades no Brasil sejam de fontes renováveis a partir de 2024. Com esta decisão, a Embraer antecipará em um ano o compromisso público anunciado pela empresa e previsto inicialmente para 2025.



Com a aquisição do Certificado de Energia Renovável (CER) para 2024, a Embraer zerará as emissões de carbono “Escopo 2” no Brasil, passando a comprar toda a eletricidade utilizada de fontes solar e eólica, além de contribuir para o crescimento do mercado brasileiro de energias renováveis. Em 2021, a Embraer consumiu cerca de 170 mil MWh globalmente, 67% dos quais no Brasil.



“A decisão representa um novo marco para a Embraer e reforça o compromisso da empresa com as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) na transição para um modelo de negócio de baixo carbono”, afirmou Carlos Alberto Griner, seu vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Embraer.

“ESG é um dos pilares do nosso plano estratégico e temos um programa amplo com diversas frentes e estamos buscando todas as oportunidades para acelerar a redução das nossas emissões de carbono”, acentuou ele.



Em agosto do ano passado, a Embraer anunciou metas ESG como parte de seu compromisso com um futuro sustentável. As metas incluem operações neutras em carbono até 2040, 100% de utilização de energia renovável até 2025 no Brasil, que acaba de ser antecipada para 2024, e nas operações globais até 2030, além de maior adoção de combustível sustentável de aviação (SAF) e desenvolvimento de tecnologias e produtos de baixa ou zero emissão de carbono, como propulsão elétrica, híbrida, SAF e hidrogênio.