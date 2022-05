Para Jorge Parente, exterior vê Brasil como chance de investimento

De volta de uma viagem de 20 dias pelos EUA e o Canadá, o empresário Jorge Parente – acionista e membro do Conselho de Administração da Alvoar Lácteos, empresa que nasceu da união dos negócios da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré – trouxe algumas constatações, uma as quais é esta:

“Para empresários da indústria norte-americana de lacticínios com os quais conversei, o Brasil é hoje uma boa oportunidade de investimento, embora lhes preocupe a polarização da política e o alto índice de desemprego do nosso país”, disse Jorge Parente.

Ele ficou positivamente surpreso ao tomar conhecimento de que 20% da frota de veículos automotores do Canadá já são elétricos, “e esse percentual está sendo acelerado ano a ano”. A autonomia de cada um desses veículos é, em média de 400 quilômetros, quando a bateria precisa de ser recarregada. Nessa recarga, gastam-se de 10 a 15 dólares canadenses, numa prova de que “o futuro do transporte urbano chegou, e ele é elétrico”.

Chamou-lhe atenção, também, o fato de que quase toda a energia elétrica canadense é de fonte hidráulica, “e eu não vi nenhum parque eólico em funcionamento, pelo menos na região de Montreal”. No Canadá a boa pluviometria garante a perenidade dos rios e o bom volume das represas das usinas hidrelétricas.

Assim como nos Estados Unidos, Jorge Parente constatou que, igualmente no Canadá, “há pleno emprego”. Em lojas, restaurantes e bares das cidades, há placas com a informação de que estão contratando mão de obra, “o que revela uma economia aquecida”.

Nos Estados Unidos, a expectativa dos empresários da área de lacticínios é de que a agropecuária do Brasil deverá consolidar seu protagonismo como grande fornecedor de alimentos para o mundo, mas para isso terá de acelerar providências que o levem a reduzir ao mínimo sua dependência de fertilizantes importados, ampliando sua produção interna, para o que dispõe de reservas minerais capazes de lhe dar autossuficiênia, “e uma delas é a mina de urânio fosfatado de Itataia, aqui no Ceará”, apontou Jorge Parente.



“Mas, neste particular, o Canadá vai bem, porque produz e exporta fertilizantes, inclusive para o Brasil”, revelou ele. Finalizando, Parente lamentou a baixa produtividade da indústria brasileira.

“Nossa indústria, que em vários setores, como o aeronáutico, tem centros de excelência, precisa elevar sua produtividade, sem o que terá dificuldade para competir com produtos estrangeiros, como hoje já acontece”, concluiu ele.