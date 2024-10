Missão da Fiec em Londres aprende sobre Indústria 5.0

Informação que chega da Fiec a respeito da Missão Empresarial que, organizada pela entidade, está em Londres aprendendo sobre Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial:

O campus White City da Imperial College, em Londres, recebeu nesta terça-feira, 15, o grupo de líderes cearenses participantes do Programa de Educação Executiva Internacional - London Journey, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), para o segundo dia de atividades.

O lugar foi projetado para ser um centro de colaboração entre a academia, a indústria e o empreendedorismo, com foco em inovação científica e tecnológica, e é de lá que surgem muitas pesquisas e negócios de impacto global. Além da visita ao campus, os cearenses participaram de sessões acadêmicas sobre temas como Indústria 5.0 e Computação Quântica.

O diretor do Programa de Educação Executiva da Imperial College, Rahul Dhadphale, abriu a programação detalhando a agenda do dia. A primeira atividade foi uma apresentação sobre o campus White City, com os professores Thomas Bailey e Jing Pang. Após a apresentação, eles ciceronearam o grupo durante um tour pelo campus.

Localizado em White City, que é o Distrito de Inovação de Londres, o campus abriga laboratórios de ponta, centros de pesquisa interdisciplinares e espaços dedicados ao desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para desafios globais.

Ele se destaca em áreas como biotecnologia, ciência quântica, energia limpa, aprendizado de máquina e ciências da saúde, combinando pesquisa de excelência com aplicações práticas em benefício da sociedade.

Além disso, o campus foi idealizado para ser um ecossistema de inovação, conectando estudantes, pesquisadores, startups e empresas, promovendo o desenvolvimento de novos produtos e soluções com impacto global.

A programação prosseguiu com uma sessão acadêmica sobre “Indústria 5.0 - a próxima fronteira nas operações digitais”, com Asif Khan, líder global de Indústria 4.0 e Operações Digitais na IBM.

Com mais de 20 anos de experiência em consultoria e indústrias, ele lidera iniciativas transformadoras em diversos setores. Sua expertise abrange o desenvolvimento de estratégias de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina, implementações de gêmeos digitais e programas de redução de custos em larga escala, promovendo inovações tecnológicas e otimizando operações empresariais por meio da digitalização e automação industrial.

O tema Indústria 5.0 continuou em pauta na sessão seguinte, com Connor Myant, especialista em design, engenharia e manufatura digital. Ele falou sobre a pesquisa da Imperial College em manufatura aditiva. Myant lidera o grupo de pesquisa em Manufatura Digital, com foco em materiais e processos avançados aplicados a áreas como saúde e robótica. Connor tem sido pioneiro na criação de currículos inovadores que integram ferramentas digitais e técnicas de fabricação avançada, promovendo a interseção entre design e engenharia para preparar profissionais para a indústria do futuro. Suas contribuições impulsionam o uso de tecnologias emergentes em soluções industriais e médicas.

A agenda foi concluída com a sessão sobre “Salto Quântico: transformando negócios e sociedade com computação quântica”, com Jack Jacquier, especialista em finanças matemáticas e gerenciamento de riscos. Ele é referência em processos estocásticos, finanças matemáticas e gerenciamento de riscos. Sua pesquisa se concentra no desenvolvimento de modelos matemáticos avançados para uma melhor compreensão dos mercados financeiros, com foco em áreas como precificação de opções, modelagem de volatilidade e avaliação quantitativa de risco.

A programação do grupo prosseguirá amanhã, quarta-feira, 16, com aulas a partir das 7h30 (ainda escuro em Londres).