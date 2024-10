Auditores ingleses gostaram do que viram na Samaria Camarão

Até o fim do próximo mês de novembro, o ministério da Agricultura do Reino Unido deverá emitir parecer sobre o que viu seu time de especialistas que, há três semanas, inspecionou a Fazenda Potiporã, maior produtora de camarão do Brasil, integrante do Grupo Samaria, liderado pelo empresário cearense Cristiano Maia.

Se o parecer dos auditores for positivo, o mercado inglês estará aberto para o camarão brasileiro. Cristiano Maia informou a coluna que a equipe de técnicos que se deslocou de Londres até o município de Pendências, no Oeste do Rio Grande do Norte, onde se localiza a Potiporã, fez minuciosa inspeção em todas as áreas da empresa, desde a recepção até a expedição, passando pela produção, beneficiamento e armazenagem do camarão.

“Eles nos disseram que tiveram muita boa impressão sobre o que viram, e eles viram tudo em minúcias. Também nos disseram que a nossa unidade industrial atende a todas as normas fitossanitárias do Reino Unido”, contou Cristiano Maia à coluna.

A retomada das exportações do camarão brasileiro – na verdade, camarão nordestino, pois esta região produz 95% do camarão nacional – é um objetivo a que se tem dedicado, pessoalmente, Cristiano Maia, que é presidente da Camarão BR, entidade quie congrega os maiores carcinicultores do país, e, também, membro de várias entidades ligadas à agropecuária.

Os países da União Europeia mantêm a restrição à importação do camarão brasileiro, mas o Reino Unido, que deixou de integrar o bloco europeu, pode devolver à carcinicultura do Brasil o acesso àquele grande mercado consumidor. A decisão do governo do Reino Unido é, pois, esperada com muita expectativa pelos carcinicultores nordestinos.

A propósito: a Samaria Camarões também tem unidades de produção em Beberibe e Paraipaba, no Ceará, mas sua unidade de beneficiamento está localizada em Pendências, na geografia do vizinho estado potiguar, onde também se encontra seu moderno laboratório de pesquisas, nos quais trabalham cientistas brasileiros e estrangeiros.

As três unidades da Samaria Camarão dão emprego direto a cerca de 2 mil pessoas, das quais 1,2 mil trabalham no Rio Grande do Norte. A empresa fornece camarão para as grandes redes de restaurantes do Brasil.

A corporação de Cristiano Maia também atua na indústria de rações para animais com duas grandes unidades, uma em Fortaleza, na margem Norte do IV Anel Viário, e outra em Goiana (PE), na margem da BR-101. Elas produzem ração para cães, gatos, bovinos, equinos, peixe e camarão.

FEBRABAN, BC E PF COMBATEM A COMPRA DE VOTO

Polícia Federal, Banco Central e Federação Brasileira de Bancos divulgaram ontem a seguinte nota conjunta: “Considerando eventos recentes, amplamente divulgados, envolvendo apreensões de montantes vultosos de numerários em espécie, por suspeita de compra de votos em período que antecedeu o primeiro turno das eleições deste ano, a Polícia Federal, o Banco Central (BC) e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) vêm a público reafirmar que todos os procedimentos de controle e segurança para prevenção e repressão de qualquer prática ilícita de saques de dinheiro estão e seguirão sendo adotados.

“Nesse sentido, a Polícia Federal, o BC e os bancos intensificarão suas ações de permanente vigilância para prevenir e reprimir qualquer utilização ilícita de saque, notadamente no segundo turno das eleições, no próximo dia 27 de outubro.

“O sistema financeiro brasileiro é um dos mais modernos e inovadores do mundo, sendo inclusive, exemplo internacional. Dezenas de milhões de pessoas em todas as regiões do País realizam seus pagamentos e acessam produtos e serviços bancários.

"Temos um setor bancário adequadamente regulado e em consonância com as melhores práticas internacionais, incluindo os aspectos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro.

"Conforme normativos vigentes, saques de pessoas físicas e jurídicas em agências bancárias acima de R$ 50 mil necessitam de comunicação prévia e formal do cliente, com 72 horas de antecedência, bem como identificação de todas as características da transação do saque, como, por exemplo, a finalidade a que se destina.

"Todas essas movimentações continuarão a ser obrigatoriamente objeto de comunicação prévia dos bancos às autoridades competentes.”