Fiec em Londres: Inovação, IA e formação de líderes abrem a programação

Ontem, primeiro dos cinco dias de imersão do grupo de 40 empresários e executivos cearenses da indústria, da agropecuária, do governo e do setor de serviço que a Fiec promove na Imperial College London, segunda mais importante universidade do mundo, na capital do Reino Unido, o tema das palestras ministradas pelos seus professores PHDs foram a inovação tecnológica e a Inteligência Artificial (IA).

“Depois de várias horas ouvindo os especialistas, ficou em nós a certeza de que o mundo, suas empresas, seus empreendedores, seus investidores e seus cientistas, em qualquer área do conhecimento, não têm saída, a não ser a de buscar a inovação e a Inteligência Artificial a todo custo sob pena de sucumbir às rapidíssimas mudanças que já estamos observando em todas as atividades econômicas”, disse à coluna o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amílcar Silveira, que integra o grupo.

Uma das palestras lincou a inovação e a IA ao processo de formação e qualificação de novos líderes, o que, na opinião de Amílcar Silveira, é um dos objetivos da missão que a Fiec organizou e levou para Londres.

“Os novos líderes empresariais deverão, obrigatoriamente, dominar as novas e distintas plataformas que estão sendo criadas em grande velocidade pela inovação tecnológica e pela IA. Os atuais processos de gestão das organizações empresariais estão em fase de mutação, obrigando seus líderes a investir na atualização do seu próprio conhecimento, e este é um investimento inadiável e quem não o fizer perderá o bonde da história”, comentou, com outras palavras, o presidente da Faec.

Por sua vez, Alci Porto, diretor Técnico do Sebrae-Ceará, que também faz parte do grupo, não escondeu seu entusiasmo com o que lhes transmitiram ontem as primeiras aulas do programa técnico da missão empresarial cearense, ministradas no belo e grandioso campus da Imperial College, um espaço gigantesco que mistura, inteligentemente, o antigo e o moderno.

“Foi muito feliz o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e a direção do IEL-CE ao organizarem esta missão, ao escolherem a Imperial College e ao elegerem os temas da programação técnica, todos adequados ao que considero ser uma revolução profunda e radical que se passa na área do conhecimento, envolvendo a Ciência, a Tecnologia, a Inovação e essa inacreditável e já visível Inteligência Artificial”, disse Porto, usando palavras diferentes, em mensagem à coluna.

Ontem, no final da tarde, o grupo cearense de empresários e executivos visitou a Bloomberg, uma das maiores agências mundiais especializadas em notícias econômicas, que ocupa um prédio considerado sustentável sob todos os pontos de vista, a começar do seu projeto arquitetônico, que faz o melhor aproveitamento do que a natureza oferece, incluindo o uso da luz solar e o consumo responsável de água e energia. A Bloomberg atua em mais de 100 países nos cinco continentes.

“É muito bom ver que há muita gente no mundo navegando a favor do meio ambiente e contra a maré dos que teimam em agredir a natureza”, comentou o presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios, José Antunes Mota, também muito bem impressionado como o IEL conseguiu elaborar a programação didática da missão, unindo a teoria da inovação tecnológica e da IA à prática das novas necessidades da atividade empresarial.

“Com certeza, depois dos cinco dias de imersão em tempo integral a que estamos submetidos aqui na Imperial College, retornaremos a Fortaleza com outra cabeça, com novas ideias e com novas percepções a respeito do Novo Mudo que está surgindo rapidamente à nossa vista. Parabenizo a Fiec por esta iniciativa e agradeço a oportunidade de estar aqui, aprendendo sobre como conviver com essas incríveis novidades que a tecnologia, a inovação e a IA estão trazendo”.