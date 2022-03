Mirtilo: Peru confirma que produzirá na Ibiapaba

Vem aí a Hortifruit, empresa peruana, de origem chilena, com fazendas de produção na Colômbia, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México, China, Canadá, Peru, Chile e, também, no Brasil, onde, em Minas Gerais, produz amoras e framboesas.

Diretores e sócios da empresa reuniram-se ontem, em Trujillo, no Norte peruano, com o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Sílvio Carlos Ribeiro, a quem anunciaram a decisão de instalar uma unidade piloto para a produção de Mirtilo, ou Blueberry, na Chapada da Ibiapaba.

Sílvio Carlos Ribeiro revelou à coluna que os peruanos ficaram bem impressionados com as informações que receberam dele sobre as condições de solo e clima da Ibiapaba e, principalmente, a respeito dos excelentes resultados já obtidos no município de Barbalha, onde a produtividade do Mirtilo é superior à do Peru.

Eis o que transmitiu ontem a esta coluna o secretário Sílvio Carlos Ribeiro:



“A Hortifruit é a maior produtora e comercializadora mundial de Blueberry. Visitamos uma das propriedades deles no Peru, de 1800 hectares cultivados só com Blueberry. O que mais nos impressionou foi o solo, que é areia pura. A cultura do Blueberry (ou Mirtilo) gosta desse tipo de solo, e as variedades plantadas nessa fazenda são para temperaturas de não muito frio, variando de 18 a 32 graus. Alta produtividade e a tecnologia de ponta envolvidas no processo focam a exportação. A empresa chega a empregar 20 mil pessoas na época da colheita.”

O executivo da Sedet prossegue com a palavra:

“A empresa nos confirmou ontem que quer realizar um teste na Ibiapaba, e acredita que instalará lá uma unidade de produção, pois seus diretores ficaram positivamente impressionados com as primeiras informações que nós repassamos sobre solo, clima, pluviometria, infraestrutura de transporte, incluindo o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Ou seja, a Ibiapaba tem características similares às do Peru, com a grande vantagem da logística de transporte – uma semana distante de navio dos portos da Europa e da Costa Leste dos EUA, contra três semanas partindo dos portos peruanos.”

Há mais uma vantagem, segundo Sílvio Carlos Ribeiro, que explica em linguagem técnica:

“Estudo realizado no município de Ubajara revelaram que os solos são areias quartzosas (Neossolos Quartazênicos) distróficas profundas. São muito friáveis mesmo úmidos, não plásticos e não pegajosos. Têm textura arenosa, são excessivamente drenados, a capacidade de retenção de água é muito baixa e são extremamente ácidos. Em resumo, são solos bons para a agricultura irrigada, com bom manejo da irrigação e da adubação.”

SAMARIA CAMARÕES AMPLIA SEUS NEGÓCIOS

Maior criador de camarão do país, o empresário cearense Cristiano, sócio majoritário do grupo Samaria, ampliou seus investimentos na carcinicultura.

Há exatamente um ano, em silêncio, como é do seu estilo, ele comprou a Fazenda Nova Vida, no município de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará.

O valor do negócio não foi e nem será revelado. Incorporada à empresa Samaria Camarões, a Nova Vida, que opera formalmente, com licenciamento ambiental, tem hoje 480 hectares de espelho d’água, que produzem 250 toneladas/mês de camarão, metade das quais se destinam ao mercado consumidor do Rio de Janeiro.

Cristiano Maia diz à coluna que a Fazenda Nova Vida dá emprego direto e formal a 270 pessoas.

A Samaria Camarões é dona da Potiporã, no município de Pendências, no vizinho Rio Grande do Norte, maior produtora brasileira de camarão, e de outra fazenda no Litoral Norte do Ceará.

GUERRA? SUPERMERCADO PINHEIRO DÁ AULA DE ZUMBA

Novidade esportiva no varejo: a rede Supermercado Pinheiro está oferecendo aulas gratuitas de zumba e malhação em suas unidades em Fortaleza e no interior do Estado.

As aulas são abertas ao público e acontecem nas lojas de Maraponga e Messejana, nesta capital, e das cidades de Itapipoca, Limoeiro do Norte e Quixadá.

A prática da atividade física está diretamente relacionada à melhoria da qualidade de vida, razão pela qual, para incentivar hábitos saudáveis na população, o Supermercado Pinheiro criou essa opção para a sua clientela.

As aulas são ministradas por professores de dança e de Educação Física.

A ação faz parte do projeto Viver Melhor e acontece nas áreas de estacionamento de veículos das lojas.

CEARENSES NA FEIRA IMOBILIÁRIA DE CANNES

O diretor de negócios da Apex-Brasil, cearense Lucas Fiúza, está em Cannes, na Côte D’Azur, no Sul da França. Ele participa de um dos maiores eventos imobiliários do mundo, o Mipim.

Além dele, há outro cearense, o empresário Luciano Cavalcante, que, como outros brasileiros, expõe 200 projetos imobiliários aos investidores estrangeiros que tomam parte do Mipim.

Ontem, na abertura da feira, Lucas Fiúza disse que o País é um local seguro para os investimentos.

"Temos novas políticas, taxa de câmbio favorável, regulamentos simplificados e um quadro jurídico forte", afirmou ele, sem se dar conta de que, por culpa dos tribunais superiores, há no Brasil queixas de que o que há mesmo aqui é insegurança jurídica.