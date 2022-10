Mercado: Bolsa brasileira em alta, dólar em baixa; PIB dos EUA veio bom

Reaqueceu a economia dos Estados Unidos, que, no trimestre julho-agosto-setembro, cresceu 2,6%, depois de haver registrado queda no primeiro trimestre (-1,6%) e no segundo (-0,6).

O bom e surpreendente resultado, que veio hoje bem maior do que o previsto pelo mercado, acendeu o sinal de atenção do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que terá de ser mais contundente no controle dos juros.

Mesmo com esse om resultado do PIB, a análise dos economistas indica que a economia dos EUA desacelerará neste fim de ano porque, além do cinzento e sombrio cenário europeu, as recentes elevações da taxa de juros não foram, ainda, suficientes para reduzir a inflação, que está acima dos 8%, alta demais para os padrões norte-americanos.

No Brasil, às 12 horas desta quinta-feira, a Bolsa de Valores B3 opera em alta de 1,02, aos 113.915, depois de haver alcançado mais de 114 mil pontos no meio da manhã.

O dólar cai 1,86%, negociado a R$ 5,28.

As ações da Petrobras e do Banco do Brasil, que caíram nos últimos três pregos da B3, estão em alta.