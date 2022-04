Mais um ciclo de palestras sobre sustentabilidade ESG

Vem aí, no próximo dia 27 a primeira edição do “Go ESG”, um ciclo de palestras mensais sobre o tema da moda – ambiental, social e governança corporativa. A próxima será em maio.

Trata-se de promoção da Planet Coworking, em parceria com a All About Eventos, que, por meio de palestras e debates, apresentará aspectos da sustentabilidade e negócios de impacto social com a participação de líderes especialistas no tema.

As palestras serão realizadas na sede da Planet Coworking, na rua Major Facundo, 692, o centro da cidade de Fortaleza.

A primeira edição do “Go ESG” iniciará às 14h10, com um painel sobre “Certificação do Sistema B” (que têm como modelo de negócio e como objetivo solucionar problemas socioambientais). O painel será conduzido por Tatiana Teixeira e Charles Vergueiro, com mediação de Betty Bonaparte, CEO da Planet Coworking Fortaleza.

Às 15 horas, será a vez do tema “Fortalecimento das startups de Negócio de Impacto Socioambiental”, cujos apresentadores serão o empreendedor cearense Tavinho Brígido, fundador da startup Troqueiro, e Ana Carla Cavalcante, do Conselho de Inovação da Unifametro. O debate sobre o assunto será mediado por Dulce Tigre, CEO da AceleraSe, de Aracaju.

Às 16 horas, será a vez da empreendedora social Ticiana Rolim Queiroz, fundadora da Somos Um, que falará sobre a experiência e os projetos da organização, que apoia os negócios de impacto social e que vem se destacando no cenário nacional.

Encerrando as apresentações, às 17 horas, o sociólogo e escritor Élcio Batista, Vice-Prefeito de Fortaleza, mostrará os diversos projetos de economia criativa, negócios de impacto, cooperação e inclusão desenvolvidos na capital cearense.

Betty Bonaparte, coordenadora do evento e CEO da Planet Coworking, diz à coluna que o “Go ESG” terá o objetivo de ampliar o debate sobre ESG e negócios de impacto socioambiental e atrair a participação de instituições privadas (universidades, incubadoras, aceleradoras, investidores, hubs de inovação, grandes, médias e pequenas empresas) em sintonia com as instituições públicas, organizações sociais e outros atores do ecossistema de empreendedorismo.