Maia Júnior saúda gaúchos que chegam à Chapada do Apodi

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Governo do Estado, engenheiro Maia Júnior, “é uma boa notícia” a chegada ao Ceará – mais precisamente à Chapada do Apodi – de agricultores gaúchos que há mais de 20 anos plantam, colhem e exportam soja e algodão em Mato Grosso, como esta coluna divulgou ontem.

Maia Júnior explicou por que se trata de uma boa notícia:



“Primeiro, porque incentivará a vinda de mais empresários de fora para cá; segundo porque estimulará os cearenses a investirem mais na agricultura numa região com enorme potencial de crescimento, como é a Chapada do Apodi”.

O secretário Maia Júnior lembrou que sua secretaria segue investindo na agropecuária do Ceará, citando a constante presença de seus secretários executivos em eventos no exterior com o objetivo de atrair empresas e de buscar conhecimento nas áreas da tecnologia e da inovação, incluindo a comercialização e a conquista de novos mercados.

Maia Júnior pormenorizou:

“Hoje, por exemplo, o secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, encontra-se em Portugal, depois de participar, na Espanha, de uma grande feira de frutas, na qual renovou os contatos com fruticultores de vários países que já manifestaram interesse em investir no Ceará. Antes de chegar a Portugal, Sílvio esteve na Galícia, no litoral Oeste Espanha, onde se reuniu com diretores e executivos do grupo Robinson Crusoé, que tem fábrica de beneficiamento de peixe em São Gonçalo do Amarante e que deseja ampliar sua unidade industrial cearense”.

Na sua opinião, o governo do Estado continuará, na gestão do eleito Elmano Freitas, concedendo à agropecuária a mesma atenção dada pelo governo Camilo Santana e pela atual administração da governadora Izolda Cela.

Maia Júnior considera que o agro é um setor empregador intensivo de mão de obra, razão pela qual continuará tendo a mesma prioridade em 2023.

ARIOSTO HOLANDA É NOME DE PRÊMIO PARA C&T

Saiu a lista tríplice com o nome dos ganhadores da primeira edição da Comenda Iracema Digital de Ciência, Tecnologia e Inovação Ariosto Holanda, criada pela comunidade de C&T do Ceará para “distinguir pessoas ou entidades que tenham dado relevante contribuição para a Ciência, a Tecnologia e a Inovação de TIC no Ceará”.

Os eleitos foram a governadora Izolda Cela, o professor Tarcísio Pequeno, que representa a Academia, e o empresário Ricardo Liebmann, sob cuja liderança – com o apoio do professor Mauro Olveira, outro especialista em TIC – foi criado o grupo Iracema Digital, que, numa rede social, aborda, diária e permanentemente, as questões ligadas ao setor.

A comenda será entregue no próximo dia 5 de novembro, em local a ser divulgado pelos organizadores do evento.

O nome de Ariosto Holanda foi dado à premiação por decisão unânime dos mais de 50 integrantes do grupo Iracema Digital. Holanda sempre pautou sua vida pública – foi secretário de C&T do Governo do Ceará e foi deputado federal por várias legislaturas – pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia no Ceará e no país como um todo.