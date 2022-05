Maersk considera "fantástico" ambiente de negócios no Ceará

Em 90 dias estarão prontas as obras civis do Centro de Excelência para a Transição Energética que a Fiec, por meio do Senai e do Sesi, construirá na Barra do Ceará, no Oeste de Fortaleza, na mesma área onde estão funcionam os laboratórios e salas de aula das duas instituições de ensino profissionalizante.

O Centro formará, qualificará e treinará profissionais para todos os projetos que envolvem a redução da pegada de carbono, envolvendo a produção de Hidrogênio Verde, a geração de energias renováveis e a mobilidade elétrica.

A ordem de serviço para a construção do Cetro foi assinada ontem à tarde pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e pelos parceiros do empreendimento, a Aeris Energy, a Maersk Trainning e a Agência de Cooperação da Alemanha, cujo sigla é GIZ, e a Enel Ceará.

Os quatro parceiros do Centro de Excelência para a Transição Energética estão investindo na doação dos equipamentos a serem utilizados nos diferentes cursos que nele serão ministrados.

A Aeris doou uma pá eólica; a Maersk Trainning está fornecendo sua expertise na qualificação de pessoal e a GIZ investe R$ 14 milhões para a aquisição de equipamentos para as bancadas das salas de aula.

O Centro já conta com uma subestação abaixadora doada pela Enel e na qual, por meio de aulas práticas, são formados os alunos do curso de eletricista, parte dos quais é contratada por empresas terceirizadas da própria Enel.

O diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, que é também o superintendente do Sesi-Ceará, disse, ao falar durante o evento de lançamento do Centro que -- além de formar profissionais para as empresas que produzirão Hidrogênio Verde no Ceará -- a nova plataforma de ensino da instituição terá, ainda, o objetivo de dar mais segurança ao trabalho humano nos parques eólicos, garantir melhor e mais eficientemente a manutenção dos aerogeradores e assegrar a correta e mais rápida inspeção e reparo das pás eólicas.



Holanda revelou que já foram capacitados em “linhas vivas”, isto é, energizadas, mais de 1 mil pessoas das várias empresas que executam serviços para a Enel. Os cursos do Senai-Ceará, disse seu diretor regional, “têm o padrão Global Wind Organisation da Maersk Trainning”.

O representante da Maersk Trainning, Patrick Modolo, que também falou na solenidade, considerou “fantástico o ambiente de negócios instalado no Ceará”, elogiando por isto mesmo a Fiec, o Senai-Ceará e o governo do Estado. Ele acrescentou que a Maersk está “muito satisfeita” em poder contribuir para a instalação do Centro de Excelência para a Eficiência Energética. E adiantou que a meta da Maersk é descarbonizar, até 2040, todos os processos internos da empresa.

Os mesmos elogios fizeram o representante da GIZ, da Enel e da Aeris, sendo que este revelou que o grande desafio de sua empresa, que tem fábrica de pás eólicas no Complexo do Pecém, “á dispor de mão de obra qualificada”, razão pela qual parabenizou a Fiec, o Sesi-Ceará e o Senai-Ceará pela ideia de implantar um Centro de Excelência para a formação de pessoal para a indústria de energia.