M. Dias Branco recebe em NY prêmio de melhor da América Latina

Festa na cearense M. Dias Branco, empresa líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos. Ontem à noite, em Nova Iorque, o acionista e presidente executivo da companhia, Ivens Dias Branco Júnior, recebeu o troféu de melhor CEO da América Latina, conferido pela Institucional Investor, instituição que, anualmente, elege as melhores empresas em cada um dos seus setores de atuação.

Tem mais: não apenas o CEO da empresa foi premiado, mas também a própria M. Dias Branco foi eleita a melhor da área de alimentos e bebidas do continente latino-americano, com tamanho médio de capitalização de mercado.

Ainda tem mais: o CFO de M. Dias Branco, Gustavo Theodósio, e seu diretor de Relações com Investidores, Fábio Cefaly, também foram premiados como os melhores da América em suas respectivas áreas.

Como nos anos anteriores, a seleção das melhores empresas foi feita, em 2024, por investidores do Brasil e do exterior.

Juntando todos os setores, M. Dias Branco ficou entre as 50 melhores empresas da América Latina.