Blairo Maggi, gigante da soja e do algodão, encanta-se com Fortaleza

Blairo Maggi, um dos maiores plantadores de soja e algodão do Brasil e do mundo, não escondeu sua alegria por estar participando, em Fortaleza, do 14º Congresso Brasileiro do Algodão, que se realiza desde terça-feira, 3, no Centro de Eventos Ceará.

Mais ainda: sua alegria maior é com a cidade de Fortaleza, mais precisamente com sua Avenida Beira Mar, por cujas alamedas caminhou em companhia de dois amigos, um dos quais o cearense Daniel Moura, maior corretor de algodão do Ceará.

Blairo Maggi deixou-se fotografar tomando água de coco na Avenida Beira e ainda gravou um vídeo que ele postou numa rede social, no qual mostra, girando 180 graus, toda a área feericamente iluminada. É possível ouvir o que diz um dos seus amigos, que comentou:

“Vejam aí que coisa fantástica. Pra vocês que só falam em Camboriú (Santa Catarina), veja aí a Beira Mar de Fortaleza”.

O Congresso Brasileiro do Algodão, que se encerra nesta quinta-feira às 18 horas, trouxe aqui 4.500 pessoas, a maioria grandes produtores e grandes exportadores brasileiros e grandes importadores de 19 países do mundo, lotando os hotéis de 5, 4 e 3 estrelas da capital cearenses.