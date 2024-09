Embrapa e Fazenda Grangeiro envasam água de coco sem químico

Deram-se as mãos e tornaram-se parceiras a Embrapa Agroindústria Tropical, com sede no bairro do Pici, em Fortaleza, e a Fazenda Grangeiro, grande produtora de coco e feijão verdes no município de Paracuru, no Litoral Norte do Ceará.

Dessa parceria, e graças às pesquisas técnico-científicas desenvolvidas pela Embrapa nas áreas de produção da fazenda da família Grangeiro, nasceu a inédita tecnologia da microfiltração, que garante o envasamento da água de coco, mantendo todas as suas qualidades nutritivas e de sabor.

Ontem, uma centena de empresários da indústria e da agropecuária reuniram-se na Fiec para presenciar o lançamento da primeira água de coco envasada sem qualquer ingrediente químico, graças à nova tecnologia. O produto, engarrafado em moderna unidade industrial instalada na Fazenda Grangeiro, chegará aos supermercados no próximo mês de outubro.

Ao falar no lançamento do seu produto com a marca SoulCoco -- cuja cerimônia teve a presença de pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, liderados pelo seu chefe-geral, químico Gustavo Saavedra -- a empresária Rita Grangeiro, sócia e CEO da empresa, recordou como se deu essa parceria. Vale a pena ler o que ela disse, porque se trata de um fato histórico:

“A história da Fazenda Grangeiro teve início em 1996 com o plantio de coqueiros. Os primeiros anos foram marcados por uma baixa adoção de tecnologia, o que levou a erros na irrigação, no espaçamento, na escolha das mudas, dentre outros. Nessa época, houve a primeira aproximação com a Embrapa, por meio do Dr. Fábio Miranda, pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical.

“Sempre que foi procurada, a Embrapa se mostrou disponível para nos auxiliar. Essa primeira parceria resultou no desenvolvimento de um sistema de produção do coqueiro, que envolveu recomendações de material genético, irrigação e adubação para a região produtora de coco no estado do Ceará, onde a fazenda está localizada no município de Paracuru.

“Desde então, o relacionamento entre a Fazenda Grangeiro e a Embrapa evoluiu e atravessou as divisas do estado do Ceará, chegando até Sergipe. Sob a liderança da Embrapa Tabuleiros Costeiros, foi realizado um estudo para determinar a curva de adubação do coqueiro. Em cada um dos estados integrantes do projeto, foi escolhida uma fazenda para implantar experimentos. No Ceará, a escolhida foi a Fazenda Grangeiro.

“No desenvolvimento deste projeto, muitos pesquisadores da Embrapa Tabuleiros Costeiros atuaram junto à Fazenda Grangeiro, como Dra. Joana, Dr. Lafaiete, Dr. Maria Urbana, Dr. Holemberg, Dr. Edson, entre outros profissionais. Em determinado momento, posso afirmar, a Fazenda Grangeiro tornou-se uma extensão de um campo experimental da Embrapa, pois havia a segurança de que os experimentos seriam executados com todo o rigor necessário.

“Apesar do grande sucesso no plantio de coqueiro, o sonho de ter a água envasada sempre existiu, mas, neste início, não era viável economicamente, em função das limitações enfrentadas por um produtor rural de pequeno porte. Portanto, a Fazenda Grangeiro teve como seu o principal negócio, durante muito tempo, o fornecimento de coco verde in natura para a indústria processadora, que se formou nos municípios de Itapipoca e Paraipaba, em função do grande aumento do plantio de coco na região. O auge da produção de coco ali deu-se em 2005. Mas o excesso de oferta logo levou a um declínio do preço e a uma crise entre os produtores.

“O envase da água de coco verde sempre foi visto como uma alternativa para agregar valor ao coco in natura. Em 2013, o Dr. Fernando Abreu, pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, ao retornar do seu doutorado na França, apresentou, pela primeira vez, a tecnologia da microfiltração para os produtores de coco da região. Apesar de a tecnologia ainda estar em uma escala muito inicial, piloto, já era possível perceber o potencial que havia ali.

“Em 2018, houve uma mudança na estratégia de atuação da Fazenda Grangeiro com o início da sucessão familiar. Eduardo, meu filho mais novo, entrou para o negócio e mudou o nosso foco de atuação. A Fazenda passou, então, a atuar no varejo, fornecendo coco verde in natura para as maiores redes de supermercado do estado do Ceará, como Pão de Açúcar e São Luiz, entre outros.

“Essa mudança fez a Fazenda expandir seus horizontes e resgatar o antigo sonho da industrialização. É aí que, Fernando, meu filho mais velho, também entra para o negócio tocando a parte industrial. O desafio estava aceito: produzir água de coco verde microfiltrada. E, com apoio da Embrapa, nós conseguimos.

“A água de coco SoulCoco possui um sabor único, resultado da união da tecnologia da microfiltração com um rigoroso monitoramento da produção no campo, que faz com que o fruto seja colhido com o brix ideal. Esse produto é um exemplo de uma parceria entre a Embrapa e o setor produtivo, pois é resultado da aplicação do conhecimento acumulado de ambos.

“Outra parte importante desta história, que é necessário destacar, é a entrada do meu sócio Barreto, no negócio, em 2022. Barreto cuida da área comercial e trouxe um novo olhar para a expansão da marca SoulCoco.

“Acreditar no potencial de uma nova tecnologia e assumir os riscos necessários para levá-la ao mercado, nem sempre é fácil ou possível. Mas esse pioneirismo rende frutos, pois permite ao adotante ter acesso a um mercado, muitas vezes inexplorado. Este é um dos maiores desafios para as parcerias do setor produtivo com a Embrapa.

“Nós, da Fazenda Grangeiro sempre acreditamos no potencial do nosso relacionamento com a Embrapa, e, por isso, estamos aqui hoje, entregando este produto inovador, a Soul Coco. Que essa parceria continue próspera por muitos anos mais.”