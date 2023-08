M. Dias Branco na maior feira latino-americana de recrutamento

Este conteúdo é apoiado por:

Com o propósito de aproximar-se de jovens universitários que buscam entrar no mercado de trabalho, a cearense M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos, participará da 33ª edição do Workshop Integrativo, maior feira de recrutamento da América Latina.

A empresa terá um estande no evento que será realizado de forma gratuita na próxima semana, nos dias 23 e 24 deste mês no bairro do Butantã, em São Paulo.

Organizado pela Poli Junior, o Workshop Integrativo é uma oportunidade para jovens dos mais variados cursos e faculdades terão para conhecer companhias de diversos setores da atividade econômica, entender seus processos seletivos, participar de palestras com temas de relevância e expandir seu networking. Somente na última edição do evento, mais de seis mil pessoas estiveram presentes.

“Pretendemos alcançar no Workshop Integrativo os estudantes e mostrar a eles a relevância de M. Dias Branco no mercado. Atualmente, contamos com mais de 17 mil colaboradores distribuídos em 17 unidades industriais no Brasil e uma no Uruguai. Além disso, temos 28 Centros de Distribuição, estrategicamente instalados em diferentes estados, que possibilitam a presença das nossas marcas em todo o território nacional e apoiando à exportação para mais de 40 países”, como informa Tiago Timbó, gerente de Comunicação, Cultura e Sustentabilidade de M. Dias Branco.

O executivo ainda reforça o recente selo Great Place to Work (GPTW) adquirido pela companhia, que mostrou um nível de satisfação dos colaboradores de 80%.

“A conquista do selo Great Place to Work reconhece e valoriza as boas práticas que tornam nosso ambiente de trabalho mais saudável, seguro, diverso e estimulante. Isso nos traz orgulho e favorece a atração de novos talentos. Trabalhar na M. Dias Branco é tão bom quanto nossos produtos. Temos práticas de gestão de pessoas muito interessantes, com destaque para as oportunidades de crescimento e aprendizado”, diz Tiago Timbó.